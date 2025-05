Carta de un coordinador de centro de salud

Me duele el alma y me siento indignado. No entiendo nada. Parece como si hubiera un interés en que no funcionara la Atención Primaria en esta Comunidad. ¿Habrá intereses? En la Comunidad de Murcia hay urgencias 24 horas, no se hacen sábados y se cobra de 10.000 a 20.000 euros más al año por profesional. Si hubiera un mínimo de interés, esto sería relativamente fácil de ejecutar, y esto, a nosotros y a los pacientes, beneficiaría en gran medida. No se puede seguir con unas inversiones en Atención Primaria de menos del 14 % con relación al gasto hospitalario cuando La OMS está recomendando que sean del 25 %. Esto permitiría recursos para una mejor atención a la consulta , para desarrollo de actividades comunitarias y de prevención de problemas de salud, y para desarrollar investigación, actividades en las que nuestros políticos no creen y que son fundamentales para mejorar la salud de la población, realizar una Atención Primaria de calidad. Y una atención sanitaria más eficiente y, por tanto más barata.

¿Y la junta actual del Colegio de médicos dónde está? Nos pidieron el voto porque iban a defender hasta la saciedad la Atención Primaria. Pues parecen felices sentados en sus sillones pero de luchar por la situación actual nada de nada. ¿Y los sindicatos, y el Sindicato Médico? ¿Y la Sociedad de Medicina de familia? Estamentos demasiado politizados, parece que están ahí sentados en su sillón esperando ocupar un sillón mejor.

Para la dotación de Recursos Humanos en esta comunidad lo único que se tiene en cuenta es el número de individuos que deben ser atendidos en el centro de salud y se calculan los profesionales en base a este número. Otros aspectos fundamentales que no se tienen en cuenta son: el grado de envejecimiento de esa población y de población infantil, el nivel socioeconómico y la dispersión de la población atendida. Florida tiene una población envejecida, con nivel socioeconómico bajo y atiende una zona geográfica muy dispersa, posiblemente la más dispersa de toda la Comunidad. Por ello sale muy perjudicada en el reparto de recursos. Lo he intentado explicar muchas veces, pero es igual , la Administración va a piñón fijo. La gestión basada en el análisis requiere esfuerzo e inteligencia: no creo que se esté dispuesto a esto. Es más fácil todos a 1.500 usuarios y ya está. Y lo de este sábado está claro que es por la dispersión. Florida se beneficiaría mucho del PAS 24 horas.

Me entristece mucho cuando estoy a punto de jubilarme que la situación esté a punto de desmoronarse. Me duele ver como se trabaja en una situación de estrés muy dura Y ver a tantos compañeros que están sufriendo un desgaste emocional tan intenso. Aunque creo que cuando todo se desmorona hay posibilidades de reconstrucción con unos cimientos más fuertes. Habrá que plantear estrategias de lucha (creo que armada) para que esto ocurra.

No os desaniméis, mis felicitaciones a Mª Jesús, a Ana y al resto del equipo por haber sacado adelante una guardia tan difícil. Descansad lo que queda de fin de semana.