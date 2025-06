Si odias los lunes, algo estás haciendo mal

Desde niños se nos educó en que el lunes es el peor día de la semana. Si aparentas cabreo, es que tienes cara de lunes, pero, si estás alegre, es porque el fin de semana está cerca. Si te fijas en la música pop, verás varios ejemplos. The Mamas and the Papas, en Monday Monday (cuando llegue el lunes, me encontrarás llorando todo el tiempo), Bangles con Manic Monday (es sólo otro lunes maniaco, ojalá fuera domingo, porque ese es mi día de diversión), y sobre todo, Boomtown Rats con I don't like Mondays. Por contra, tenemos a los Easybeats con Friday on my mind (La mañana del lunes me siento pésimo, pero mañana estaré de maravilla, ya que tengo el viernes en la mente), y The Cure en Friday I'm in love (no me importa si el lunes es triste y oscuro. Es viernes, estoy enamorado)

Es obvio que a todos nos gustan los findes. Sales a cenar, te vas al cine o al teatro, tienes más tiempo para leer, ver televisión, paseito por la playa, deporte, etc. No vas a la oficina, ningún cliente te da la tabarra. Los que tienen niños pequeños, pueden disfrutar más de ellos (o dejarlos a los abuelos, para cuidar la relación de pareja). Si tu presupuesto te lo permite, puedes hacer alguna escapadita. Es estupendo levantarte un sábado sin despertador.....a la misma hora que te despiertas diariamente con despertador. Si suscribes la canción de Joaquín Sabina y Fito Páez, "todos los sábados son martes y 13", amigo lector…… eres un poco rarito.

Ahora bien, si les tienes un amor excesivo, tu relación con ellos es tóxica. A veces no sabes que tienes un trabajo nocivo, hasta que te ahogas en él. Según el INE, el 60 % de los españoles declararon no ser felices en su trabajo. Si estás deseando toda la semana que llegue el viernes para salir corriendo de la oficina, y cuando llega el domingo por la tarde empiezas a agobiarte, creo que te lo estás montando bastante mal, profesionalmente hablando. Me da la impresión de que tienes demasiada carga de trabajo, y que, además, no te gusta lo que haces. Tu infelicidad laboral salpica a tus compañeros, al entorno familiar y a tu salud mental. Si necesitas que el viernes se convierta en una vía de escape, me permito recomendarte que busques un trabajo diferente, al que entres motivado, y del que salgas satisfecho. No es una invitación a la imprudencia, el trabajo es como una liana, no la sueltes sin tener cogida otra….. o te caes. Sin un colchón, no saltes. Y a tu antiguo jefe le cantas la de Julieta Venegas: "Me despido de ti y me voy, qué lástima pero adiós". Como escribió Joaquín Sabina, "hazle un corte de mangas al hastío"

Si te dedicas a algo que te llena, que es como un hobby, si sientes electricidad en la sangre recorriendo todo tu cuerpo, cuando tienes un pequeño éxito profesional, o alaban tu trabajo, tendrás "cara de viernes" a diario. Incluso los lunes, en vez de cantar “no puedo soportar estar así todos los días, es siempre la misma rutina y ya no aguanto aguanto más”, saldrás “de casa con la sonrisa puesta” . Adoro a Tequila, ¿se nota? No vinimos al mundo a sufrir, y entregamos muchas horas al trabajo. Encuentra en qué eres bueno, y ponte al 100 % con ello, aunque encuentres obstáculos en el camino. En vez de estar todo el día quejándote, sé el piloto de tu vida, usa esa habilidad natural que tienes, y perfecciónala.

¿Prefieres engañarte a ti mismo? Nietzsche decía que "a veces la gente no quiere escuchar la verdad, porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas". Como aquella canción de Sabina, preferimos escuchar "mentiras piadosas". Sin embargo, yo me quedo con Serrat: "Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio". Ya decía Quevedo, hace 400 años que "amarga la verdad, quiero echarla por la boca". La realidad es más dura que la ficción, y preferimos ver lo que queremos, sin aceptarla. Si no escuchas a tu insatisfacción, ella te hablará con dolor de cabeza, gastritis, estreñimiento. El cuerpo es el espejo del alma. Se trata de vivir, no de sobrevivir.

Si tu empresa no te valora, no te paga lo que crees justo, no te reconoce, no te escucha..... y aún así no te vas, porque tienes que pagar la hipoteca, las letras del coche, y hasta el colegio de los nenes, recuerda que probablemente no te esforzaste lo suficiente cuando estudiabas (lo dice uno que sacaba aprobaditos raspados), ni tampoco lo diste todo en la oficina. Dices que no tienes tiempo para nada, mientras que el móvil se chiva que tu uso diario del WhatsApp es de tres horas. ¿Tal vez sea que vas mucho al aseo? Posiblemente te acomodaste en tu puesto, te relajaste sin actualizarte. Pero, claro..... siempre tienes el fin de semana para evadirte.