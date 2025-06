Ir al origen

Aprovecho este espacio que es el verdadero sentir del ciudadano para dar mi más humilde y particular opinión, pero antes trasmitiendo un profundo respeto y pesar por todos los damnificados y víctimas de todos los pueblos afectados por la terrible dana del 29 de octubre.

El lamentarse ahora con manifestaciones, buscando sólo responsables actuales, cabezas de turco, no arregla nada… ¿por qué no se va al origen? Si no se hace de una vez lo que se debe de hacer, puede volver a ocurrir. Había todo un Plan/Proyecto Hidrográfico para toda España que se rechazó hace unos años, con una Red de Canales y financiado con ayuda europea. El día de la dana parece ser que había presas con sus desagües de apoyo sin funcionar, una tromba así de agua no puede acumularse en la presa, debe de ser canalizada y tener salida antes.

Además, también pienso que la única solución para evitar la desertización de España es la construcción de canales, porque con trasvases no es suficiente y ni con plantas desalinizadoras que a los 20 años ya no sirven….

Por favor, manifestaciones sí, pero no para rebobinar, sino sólo para pedir y denunciar a los políticos que no hacen lo que deben. ¿Sólo les interesan obras a corto plazo para vanagloriarse?