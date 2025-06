Barrios de 2ª Regional

Me dirijo a usted como ciudadano indignado ante la alarmante parálisis que sufre Alicante en lo que respecta a los proyectos de construcción e infraestructuras promovidos por el Ayuntamiento. Resulta frustrante comprobar cómo iniciativas anunciadas con grandes titulares y promesas de transformación para nuestra ciudad acaban una y otra vez en el cajón del olvido, paralizadas sin explicación clara ni avances visibles.

Con esta indignación me refiero especialmente a la que sufrimos los vecinos del barrio San Blas-La Torreta. Estamos cansados de ver al Sr. Alcalde venir a fotografiarse con solares y descampados abandonados con la promesa de que a lo largo de las próximas semanas, meses o años comenzará la construcción del Centro de Salud o del parque Isla de Corfú, que lleva ya dos años con las obras paralizadas.

La ciudadanía merece saber por qué obras clave para mejorar la movilidad, recuperar espacios públicos o dotar de servicios a nuestros barrios llevan meses, incluso años, bloqueadas. ¿Qué ocurre con los proyectos de remodelación anunciados en tantísimos otros barrios de todo Alicante? ¿Por qué se eternizan las obras ya iniciadas o ni siquiera comienzan las que fueron aprobadas?

Parece ser que aquellos barrios que no traen dinero, aquellos barrios que no están en el cogollo del centro o a pie de playa y a los cuales no llega el turista, no merecen el mismo respeto ni la consideración que aquellos que brillan en los anuncios y la publicidad que se hace de la ciudad. ¿Por qué hay proyectos, como el de la rehabilitación de la playa de la Almadraba, que son de mucha más reciente creación y ya se están llevando a cabo desde hace meses? ¿Por qué se priorizan estas zonas cuando hay proyectos, como los de nuestro barrio, que llevan años paralizados y sometidos a retrasos y mentiras constantes en cuanto a la ejecución?

Esta situación no solo genera una sensación de abandono y dejadez institucional, sino que también tiene consecuencias económicas y sociales evidentes. La falta de ejecución de proyectos retrasa la mejora de la calidad de vida, perjudica a comerciantes y vecinos, y transmite una imagen de ineficacia que nuestra ciudad no se merece.

Pido desde estas líneas mayor transparencia, responsabilidad y agilidad. Y, sobre todo, que dejen de anunciar lo que no están dispuestos o capacitados para llevar a cabo. Alicante no puede seguir perdiendo el tiempo.

Dicen que todos los votos tienen el mismo valor, pero está claro que, según dónde vivas, hay algunos que te meten en 1ª división y otros en 2ª regional.

Atentamente,

Un lector indignado.