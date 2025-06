¿Me ha robado Aldama?

Pues sí, es una reflexión que me hice días atrás y que compartí en la barra de un bar con Fernando, un vecino presidente de su comunidad, mientras bebíamos una cerveza. Es muy sencillo, voy a repostar con mi vehículo a una gasolinera próxima a mi barrio, de éstas de low cost, y de la cual era proveedor el Sr. Víctor Aldama. Me entregan un ticket con el número de litros, el precio del litro, el importe y a éste le sumaban el IVA, yo pagaba el total. Resulta que el Sr.Aldama se quedaba mi dinero del IVA, entiendo yo que eso es robarme. ¡Toma!, me responde Fernando, y a mí, y a medio barrio, lo robado por este señor suma ciento ochenta y cinco millones de euros, y porque lo han trincado. Piden para él cuarenta años de cárcel, aunque ya lleva unos meses en libertad. Se comprometió con el juez en que haría unas importantes declaraciones que comprometían al Gobierno, la libertad llegó y las declaraciones creíbles no. Las posibilidades de que pueda fugarse son tremendas pero a estas cosas los jueces nos tienen acostumbrados. Me dice Fernando que como mínimo él exige que el Sr. Aldama vuelva a prisión mañana mismo, sea juzgado cuanto antes, reciba una condena ejemplar sin derecho a permisos y si el gobierno recupera los ciento ochenta y cinco millones presuntamente robados por Víctor Aldama a todos los compradores de combustible, los residentes recibamos medio millón de euros para cubrir necesidades de nuestro barrio, esta es la cantidad que él calcula que supone lo que Víctor nos ha robado a todos los vecinos. Pues... me parece justo. Que así sea.