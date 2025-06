Milei persona "non grata"

¿Se puede consentir que un tipo extraño, que habla con sus perros de economía, venga a nuestro país a insultar a nuestro presidente del gobierno? Evidentemente lo que hay que hacer es nombrar a este tipo «persona non grata», que se prohíba la entrada en nuestro país y que se vaya a hablar con su amigo Trump y ya no sé si su aún amigo Musk. De paso, se puede llevar a Argentina a todos los «criptobros» y demás fauna «libertaria», así Argentina será primera potencia mundial un poco antes. Por cierto, a todos esos que se reúnen con el mencionado tipo recordarles que ser patriota no es llevar banderitas de España hasta en las bragas, ser patriota es defender a tu patria y a tus compatriotas frente al extranjero; lo demás es « patrioterismo» y «postureo».