Jardines o perros

Efectivamente, si queremos tener unos jardines como actualmente lucen los del centro de Alicante, especialmente los de la Explanada, puerto, etc...; es decir, la Alicante de los turistas, la que se ve. Pues es incompatible con que los canes puedan entrar, chafar, miccionar etc...

Las plantas no aguantan, no toleran el orín canino ni el humano tampoco desde luego.

Parece que para el Ayuntamiento es un problema menor, se vuelve a tirar del presupuesto de obras y jardines, se vuelve a plantar y ya está. La policía local no está para estos temas, digo yo, observando el comportamiento incívico de la mayoría de los dueños de canes que con todo su cuajo pasean por donde les da la gana, dejando que su mascota haga sus necesidades donde le plazca.

Dos ejemplos de esto: observen la avenida Xavier Soler desde los Jesuitas hasta la glorieta de Gran Vía, ya no queda ni una planta, el césped arrasado como si hubiera pasado Atila, sólo quedan los carteles de “PERROS NO”, ilegible al parecer para estos ciudadanos que son vecinos de la zona. Me pregunto si en las urbanizaciones donde residen también hay jardines con césped, ¿por qué no pasean sus perros en estas zonas?

Otro ejemplo sería el parque del Olivo en el corazón del Pla-Metal, insiste en plantar el Ayuntamiento plantas que son fulminadas todos los días por los vecinos y sus mascotas. Un cartel indica qué se puede y no hacer en dicho parque, debe estar en arameo porque nadie hace caso (se fuma , se bebe y se pasea a los perros con niños pequeños delante).

Así nos encontramos con una ciudad con los parques y jardines asolados por estos incívicos comportamientos que las autoridades no saben, no pueden o no quieren atajar.

Los perros deben tener su propio espacio, pero no en los jardines públicos.

Aprovechen para ver los de la Explanada y el puerto, llegan las Hogueras y como bien saben el fuego lo arrasa todo.