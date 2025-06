La cultura es un adorno en tiempos de prosperidad y un refugio en la adversidad. Da igual si escribió esta frase el historiador Diógenes Laercio o no lo hizo, como se le atribuye en Internet, pero es una sentencia poderosa. ¿Interesa la cultura en Alicante? En abril, fui a escuchar a la periodista Ángeles Espinosa hablar sobre la cultura en tiempos de guerra en el Instituto Juan Gil- Albert. Espinosa es una de las mejores corresponsales internacionales de la prensa española aún en activo, habiendo informado durante décadas desde Oriente Medio. Apenas éramos 30 personas quienes asistimos a su charla. ¿Cómo es posible que sólo interesara a 30 personas en una ciudad que supera los 300.000 habitantes y en una provincia con dos millones de residentes? ¿Por qué no ocuparon las sillas vacías al menos los estudiantes de Periodismo? ¿Y sus profesores? ¿O los alumnos de Derecho, Historia, etcétera?

Lo mismo ocurrió unas semanas antes, en la presentación de un libro en Casa Mediterráneo sobre la situación política y social en el Sahel y los riesgos para España y Europa de lo que acontezca en países como Malí o Burkina Faso. Incluso vino un exembajador de España y de la Unión Europea con años de experiencia en la región, que ilustró lo que sucede en una zona del mundo que está tan lejos pero a la vez tan cerca. Pues entre los asistentes habría unas 40 personas. De nuevo, ¿dónde estaban los estudiantes, los empresarios o los curiosos interesados por comprender el mundo y ampliar sus horizontes?

Quizás, el motivo es que la gente ya no lee los periódicos y por eso no se entera de los encuentros culturales que se programan en Alicante cada semana (en particular, cuando vienen expertos que residen en Madrid y Barcelona y que son poco habituales en una provincia como la nuestra). O, quizás, la gente piensa que tiene toda la información de su interés en el teléfono móvil, accesible en cualquier red social; aunque cuando se tiene acceso a todo es como si no se tiene acceso a nada.

Me temo que la solución pasa por practicar el activismo cultural. Del mismo modo que muchos dicen participar en las fiestas de Hogueras y de Moros y Cristianos para continuar la tradición, deberíamos peinar la agenda y asistir a este tipo de conferencias, diálogos y debates con un compromiso militante. Sólo así nos aseguraremos de que sigan llegando voces especializadas y con conocimiento de causa a Alicante, y animaremos a los organizadores a seguir dedicando recursos para traerles hasta aquí.