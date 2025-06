Si quieres prosperar en el trabajo, sé diferencial.

En nuestro trabajo, si hacemos exactamente lo que nos piden, y no damos ningún plus, aunque no cometamos ningún error, no procede que vayamos a nuestra jefe y le digamos: “Felicíteme, hice todo mi trabajo en plazo”. Por esa teoría, tu superior te diría a ti: “Felicítame, te he pagado el sueldo en plazo”. Entiendo que a nadie deben de alabarle por cumplir con su obligación. Si lo haces, tu subordinado entenderá que no tiene ningún incentivo para buscar la excelencia, porque simplemente con cumplir unos mínimos ya recibe elogios. Creo que no debemos de aplaudir la normalidad. Distinto es si tu empleado está siendo diferencial, y hace algo superlativo. Aquí sí que está justificado elogiarle, porque quieres que repita esa conducta excelsa. ¿Aplaudes a tu hijo si hace la habitación, guarda los platos en el lavavajillas o trae unas notas con una media de 6,5? Bueno….ese es otro melón que hoy no vamos a abrir.

En el mundo laboral, si no eres parte de la solución, te considerarán parte del problema. A los empleados les pagan para solucionar problemas. Cuantos más problemas soluciones, más te pagarán. Por mucho que le hagas la pelota a tu jefe, si no eres útil y proactivo, tienes mal futuro en esa empresa. Por contra, si realizas con acierto acciones desinteresadas, éstas serán bien valoradas.

En vez de ser tímido, pregúntale a tu jefe en qué puedes mejorar para ayudar más a la empresa. Lo que mueve el mercado laboral es la utilidad que tengas tú como empleado. Lo que no puedes pretender es que te aumenten el salario, simplemente porque quieres comprarte una casa más grande o ha nacido tu segundo hijo. Ese es un problema tuyo, no de la mercantil que te paga la nómina. ¿Piensas que el negocio de tu jefe debe de fluctuar en base a temas personales tuyos? Plantéate qué has hecho en la empresa para “valer” más. Eso sí que obligará a tu jefe a elevarte el sueldo.

Y, desde luego, sigue estudiando para desarrollarte. Si tienes que hacer algún curso, o perfeccionar un idioma extranjero, pues, en vez de estar tirado en el sofá viendo Sálvame, hazlo, aprende, y así tu jefe estará más satisfecho contigo, porque le quitarás mucho trabajo.

Aunque tu trabajo sea de camarero, puedes leer libros sobre el mundo de la hostelería. Aprende a hacer cócteles, a distinguir entre distintos vinos… algo que te dé un plus. En vez de ir vestido como si fueras de una banda a punto de cometer un atraco, con barba de varios días (ésto debería de aplicármelo a mí mismo) y aspecto desaliñado, ve pulcro. Si vas a trabajar aseado, bien vestido (lo que no significa llevar ropa cara), y encima vas al gimnasio… esa buena percha te hará diferencial respecto a los demás compañeros de trabajo.

Muchas veces tendemos a autosabotearnos, en vez de buscar nuestras virtudes. Pensamos más en lo que carecemos que en lo que sí tenemos. Probablemente no seas carismático ni tengas don de gentes, pero tal vez seas trabajador, simpático, leal, cercano, con voluntad de ayudar. Lo fundamental es valorar quién eres, para hacer un buen análisis de los atributos que te hacen diferente, especial. No se trata de cambiar quién eres, sino la manera de interpretar tu realidad.

En mi trabajo de procurador de los tribunales es esencial que ofrezcas a tu letrado un servicio cinco estrellas. Como dice la procuradora gerundense Helena Sánchez Buixeda: “La diferencia está en la minuciosidad y la atención al detalle”. No debes llevar un pleito en Burgos si vives en Alicante, es imprescindible tener un trato personal con el funcionario, y no pretender resolver los temas por teléfono. En las ejecuciones dinerarias debes de enviar a tu abogado todos los escritos redactados por ti mismo para que simplemente los revise y te los devuelva firmados. Cualquier pequeña gestión en el juzgado debes de hacerla en el día, incluso aunque te toque volver a última hora de la mañana. Con la competencia que hay en este mundo laboral, cualquiera que sea el ámbito, si no te tomas mucho interés, eres uno más. Y, según el mejor experto en negociación español, el alicantino Alejandro Hernández Seijo: “Si eres uno más… eres uno menos”. Si buscas resultados diferentes, no hagas lo que hace todo el mundo, ni toda la munda. Detesto el lenguaje inclusivo.

Acabaré con el libro de Arnold Schwarzenegger : “El poder de ser valiosos”. Quédate con su lema: sé útil. Si no eres útil, eres prescindible. Y aunque creas que te pagan poco, si no tienes otras ofertas laborales…tal vez resulta que te están pagando demasiado. Por cierto, no sólo los vascos tienen apellidos largos.