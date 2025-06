De todos es conocido la gran defensa que hacen nuestros políticos del bien llamado “patrimonio local" y uno de los más nombrados, como no podía ser de otra manera, es nuestra Explanada, icono de la ciudad y postal que proyectamos allá donde vamos, y no solo los políticos, también los alicantinos somos portadores en el corazón de nuestra tierra y lo propagamos por donde vamos.

Hemos asistido en los últimos meses a la recuperación de la Explanada para la ciudad y los ciudadanos, y han conseguido retirar de la misma las casetas de vendedores que llevaban muchos años siendo una de las excusa, además de la recuperación, subsanar el deterioro que estas instalaciones hayan podido producir en el mosaico tan querido por los alicantinos.

Estado de la Explanada durante el montaje de las Hogueras y Barracas. / Pomares Pérez

Ante estos hechos y proyectos proyectados no se entiende que nadie, pero nadie, tanto políticos como técnicos, nadie haya previsto lo que se vive hoy en la misma Explanada, llena de furgonetas, camiones de tonelaje medio y grúas por doquier, o sea que esto no perjudica el pavimento y mosaico, esto no hunde la Explanada, esto es así porque sí, porque estamos de fiesta y todo vale. Si luego hay que reparar el suelo no pasa nada, retraemos presupuesto de cualquier sitio y lo arreglamos, vamos parcheando y parcheando, pero nadie se ha preocupado antes de cometer esta barbaridad de programar un plan de actividad para que los camiones no entren en la zona y eviten males mayores. No nos preocupamos de nuestro patrimonio; será que como los que están ahora igual no saben si continuarán, no les importa mucho.