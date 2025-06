¿País de ladrones?

En España somos más de 47 millones de habitantes y obviamente no podemos generalizar. Decir que somos un país corrupto también es generalizar y sería faltar a la verdad.

Si bien es cierto, y especialmente en estos días donde conocemos nuevos casos de corruptelas, parece que estos hábitos se repiten en nuestra clase dirigente. Pero no por esto debemos olvidar a las empresas que ofrecen dinero para obtener contratos públicos millonarios. Empresas que como Acciona ya tenían casos anteriores por los mismos hechos, esto no es normal, y siguen pujando en contratos públicos como si no pasara nada.

¿Qué fiabilidad van a tener los puentes, aeropuertos, hospitales etc. que construyen si consiguieron los contratos no por ser los mejores sino porque untaron al funcionario o político de turno? Esta práctica también existe en Europa, pero la enorme diferencia es que la reacción allí es inmediata y tajante. Pedro Sánchez o Mazón no existirían en Suecia, Finlandia, Holanda, Luxemburgo etc. etc. A estas alturas ya habrían dimitido.

Todos en España conocemos de alguien que accedió a su puesto de trabajo por métodos dudosos, esto sí que no es normal y también es una forma de corrupción. O de alguien que no paga a Hacienda lo que debe y encima se vanagloria de ello. O de padres que acceden a becas de comedor de ayuda para familias necesitadas teniendo varias casas, coches de alta gama etc. etc. Esto también es una forma de corrupción, al menos así lo veo yo.

Hay mucha gente honesta, más que de la otra, pero que la clase dirigente meta la mano en la hucha de todos lanza un mensaje muy peligroso a la ciudadanía. Frases como "yo haría lo mismo en su caso" hay que borrarlas de inmediato de nuestro vocabulario.

Tenemos que valorar mucho más lo público que sale de nuestros impuestos, que es de y para tod@s. La sanidad, la educación, la seguridad etc. etc. son bases de nuestro estado de bienestar, en nosotros está el mantenerlo y mejorarlo.