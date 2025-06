Habla sin saber

Antaño los aedas cantaban las glorias de aquellos héroes o historias que pudiesen entretener al pueblo, y Ayuso, de verdad, canta mucho cada vez que hace aparición pública. Aparece o desaparece, siempre como queriéndose quedar con nuestro corazón. La hemos visto en medio de muchas reyertas en las cuales la atmósfera interior persistía oscura de pólvora, pero desaparecer durante la Conferencia de presidentes en cada ocasión en que algunos presidentes autonómicos iniciaban su parlamento en su lengua autonómica, es inadmisible. Por eso, que el PP de Guipúzcoa haya cargado contra ella por su desplante al Eusquera, me ha parecido cuanto menos, curioso.

Sea cual sea su grado de arrogancia, Ayuso ha despreciado las lenguas cooficiales, pues, cuando el lehendakari Imanol Pradales se dirigió en euskera, la presidenta madrileña abandonó la sala para regresar después para oír el resto de intervenciones en castellano, cosa que no pasó desapercibida para el Gobierno Vasco, quien ha calificado el hecho como una intolerable falta de respeto. Y encima va y dice Ayuso que esto del uso de las lenguas cooficiales son sueños húmedos del nacionalismo. Lo malo para ella es que aunque sea en euskera, Pradales le ha respondido: Puedes tomar cañas en libertad pero no puedes hablar en tu idioma con la misma libertad. Pero a lo que vamos, el PP de Guipúzcoa ha criticado con dureza el desplante de su compañera Ayuso. Se han sentido atacados y avergonzados por la presidenta madrileña, quien no para de hablar de libertad, pero no la defiende cuando se trata de lenguas oficiales. Lo de Ayuso fue un show como otros tantos que ella gusta escenificar. Habla y actúa sin saber.