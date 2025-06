Zombis en las calles

Si Michael Jackson, tuviera que hacer el videoclip de Thriller hoy en día no tendría que hacer mucha coreografía. Juventud, madurez y vejez van por la calle con la cabeza baja, mirando la pantalla de un móvil o celular, como dicen en Hispanoamérica. Van tan absortos que chocan en las aceras con otros zombis. Pasan los pasos de peatones y los semáforos sin mirar y, a veces, por cualquier lugar cruzan. No pasan más accidentes de milagro. El juguete comecocos tiene en plena dependencia y adicción a un porcentaje muy elevado de personas. No los veo que se puedan desenganchar esta población de zombis. Muertos vivientes ciegos a la ciudad, a los monumentos y al resto de ciudadanos. Es un problema de ambos sexos, aunque no he hecho un sondeo. Pero el vicio por WhatsApp, Messenger, Facebook, X (antes Twitter), TikTok Telegram, YouTube, etc. es exagerado.

Con el apagón se pudo comprobar cómo las gentes deambulaban como si hubieran perdido su alma o espíritu.

Pregunto la opinión, si saliera publicada esta carta de los lectores, a sociólogos, psicólogos y psiquiatras: ¿hasta qué punto esta dependencia no es una enfermedad mental ya?