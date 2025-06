La luz se mueve

La luz que entra a través de las celosías de la casa de campo rodeada de pinos en la que me encuentro, se mueve. El suave viento que mece sus hojas introduce sus rayos en la habitación donde estoy leyendo, y lo hace en formas circulares en movimiento. Son puntos blancos que después de traspasar las cortinas revolotean por la pared. Abstraído por este original y caprichoso efecto luminoso me olvido por unos instantes de mis nietas que juegan en la pérgola a las princesas sujentándose en el pelo largas cintas de colores que pasean arrastrándolas por el suelo, como si fueran dos serpientes azules. Salgo de la casa, les doy un beso y me acerco a la viña, en ella ya salen minúsculos y verdes racimos. Y mi imaginación regresa a los días de huerta de mi juventud, junto a mi abuelo arreglando la viña, y preocupado por la enorme tarea que tenía: «He de regar el tros de l’alforna». «Llaurar, empeldar, ensofatar».

Entre estos pensamientos tan entrañables, la tarde se va y empieza a refrescar. Todo se va apagando lentamente y la niebla, que no es sino el símbolo de la oscuridad, va cubriendo con su manto los objetos que parecen difuminarse en formas y colores. Solo los gritos de los niños y el ruido de sus padres que recogen las cosas para irnos me despierta de este sueño. Regresamos al pueblo después de haber disfrutado de unas horas de felicidad, rodeados de naturaleza.