La misma palabra puede tener distintos significados según el idioma. El francés dos es espalda, nombre es número, salir es ensuciar, sol es suelo. En portugués andar es piso, aparato es ostentación, beca es toga, y exquisito significa extraño. En italiano brillo es bebido, nudo es desnudo, quesito es problemas, y burro es mantequilla. Gift es regalo en inglés, pero veneno en alemán. Poisson es pescado en francés, pero poison es veneno en inglés. En holandés pan es olla, prima es estupendo, pies es orina y vos es zorro. En japonés, aka es rojo, kasa es paraguas, te es mano, y no es de. En indonesio, cara es camino, kolor es calzoncillos, pintar es inteligente, y teman es amigo. ¿Mi favorita? Guiris, que en turco significa entrada.

En valenciano, acostar significa acercar, amagar es esconder, cama es pierna, prima es delgada, rentar es lavar, trigo es tardo, y bruta significa sucia, como está la ciudad de Alicante tras las Hogueras. En euskera beso es brazo, ama es madre, hola es así, y zorra es deuda. En gallego, acordar es despertarse, chino es cerdo, mear es balar, pollo es pulpo, y zorra es trineo.

En los colegios franceses se enseña que Napoleón fue un gran héroe, mientras que en el resto de Europa es un villano. En este artículo me quiero centrar en la palabra bicoca, que da nombre a un barrio de Milán. Fue una batalla que ocurrió allí mismo, fácilmente ganada por las tropas de Carlos V contra las francesas y venecianas allá por 1522. En francés, bicoque es una casucha, y, en italiano, bicocca, una fortaleza ruinosa. Mientras que en castellano es más bien una bagatela, un chollo.

Amigo lector, aunque no estés muy puesto en historia, no es muy difícil adivinar quién ganó la batalla, dónde únicamente hubo un muerto español, y encima, fue por la coz de una mula. Y es que, caprichos del idioma aparte, las cosas se ven de una manera distinta según cómo te afecten.

¿Es la política una bicoca? Lo primero que yo haría sería hacer desaparecer las juventudes de los partidos. Entras con 20 añitos, sin haber pegado palo al agua, y tu única experiencia laboral será dentro del partido. Cuando vas subiendo escalones, tienes que mostrar tu currículum, que está más pelado que el culo de un macaco. ¿Y en estos casos que haces? Mentiiiiiiiiiiiir, a su lado Pinocho es un aprendiz. Y el problema de mentir es que, cuando dicen la verdad, no les creemos. Que personas que no han trabajado nunca dirijan un país, nos debería hacer pensar. Obviamente, algunos son tan burros que no saben ni lo que duran las 24 horas de Le Mans.

Cualquier españolito de a pie, cuando busca trabajo, tiene que acreditar los estudios que dice haber cursado. Los políticos, en cambio, pueden contarnos cualquier milonga, y quedarse tan panchos. El que se alza como campeón indiscutible fue Luis Roldán, que dijo ser ingeniero, cuando ni terminó el bachillerato. El segundo puesto es para Patxi López, que también nos contó que era ingeniero, y ni siquiera pasó de primero de carrera. Estaremos de acuerdo que eso de la ingeniería luce cantidubidubi. De los dos Puig, el Demont dijo que era filólogo y periodista cuando simplemente acabó el bachillerato, y "nuestro" Ximo dijo ser licenciado en periodismo, pero...nanai del peluquín. Los "Puig", con eso de que trabajaron en algún periódico, pues se vinieron arriba.

Hay casos curiosos, como el Benjamin Button andaluz, también conocido como Juanma Moreno. En el año 2000 era licenciado en Administración y Dirección de Empresas, en el 2004 tenía estudios en Dirección y Administración de Empresas, y en el 2008 resultó que no tenía estudios superiores. Se ve que, como en la película de David Fincher, la vida transcurría para nuestro amigo del PéPé (como dice Paco Esquivel) en sentido inverso. Otro caso sorprendente es que Pablo Iglesias tenga el C2 en inglés. Vamoraver, qué hablas inglés peor que yo, que ya es decir. Aunque para idiomas, Abascal hablando en francés es probablemente lo más patético que he visto en años. Santiago,¿no te lo podías haber preparado mínimamente? C'est très facile, mon ami. Me dan a mi un texto en swahili….. y lo hago mejor.

¿Falsos abogados?¡A tutiplén! José Blanco, que yo creo que no aprobó ni el derecho romano, Elena Valenciano, José Montilla, Ada Colau. Incluso el que fue número dos de Ciudadanos en Madrid, César Zafra, dijo haber ejercido de abogado sin serlo.¿Os parece que esta gente tiene una bicoca, un chollo? Pues que sepáis que en gallego, choio significa, en lenguaje coloquial, trabajo. Menos "chollos"... y más choios.