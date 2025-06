Nuevo logro de los patriotas enajenados: Alicante ha sido nombrada zona castellanoparlante

No es ningún secreto que la extrema derecha y la derecha extrema de este país tienen una batalla abierta con las lenguas oficiales de España que no son el español. Y, ahora, han logrado una nueva hazaña: que la históricamente valencianoparlante ciudad de Alicante pierda una parte indispensable de su patrimonio.

Si hay algo que caracteriza a la derecha es que esta gusta de tirar de la historia para justificar el statu quo. Pues bien, si nos fijamos en la historia de España, observaremos que la lengua histórica del País Valencià es el catalán. Desde que nuestra tierra se incorporó a la Corona de Aragón allá por el siglo XIII, el catalán fue la lengua vernácula más extendida y empleada en los territorios que integraban la Corona (de ahí que, a día de hoy, el catalán se hable todavía en lugares como Cerdeña). El uso más extendido del español en la Comunitat Valenciana constituye un acontecimiento más bien reciente y tiene lugar debido a dos acontecimientos históricos principalmente: la dictadura y represión política del franquismo, y los flujos migratorios de trabajadores españoles no catalanoparlantes que se instalaron en nuestra comunidad autónoma alrededor de los años 70.

Como lingüista soy consciente de que las palabras importan, y mucho, así que me van a perdonar cuando digo que no hay derecha más cateta que la española. En primer lugar, porque son grandes desconocedores de la cultura y de la historia de su propio país. Y, en segundo lugar, porque España está rodeada de países europeos en los que las diferentes lenguas oficiales coexisten y contribuyen a la riqueza cultural de esa nación europea. Tenemos los casos de Suiza, Luxemburgo, Finlandia o Bélgica, capital de la Unión Europea. Este país cuenta con tres lenguas oficiales: el francés, el neerlandés y el alemán. Y eso no es todo: Bruselas, la capital de la Unión, es una ciudad declarada oficialmente bilingüe, pues el francés y el neerlandés coexisten en la urbe y forman parte de la vida diaria de sus habitantes.

El catalán cuenta con alrededor de nueve millones de hablantes, casi la misma cifra que los hablantes del sueco, y una cifra superior a la de los hablantes de danés, finés o noruego. Personalmente, todavía no he visto a ninguna nación europea intentando privarse a sí misma de una parte indispensable, vertebradora e integrante de su idiosincrasia y de su cultura. Pero todos sabemos que la derecha española se caracteriza por un patriotismo ajeno a su patria.

En los últimos meses, hemos visto cómo dirigentes de la derecha han defendido los aranceles del multimillonario Trump a España o las políticas agrarias de la ultraderechista Le Pen, políticas económicas que hacen daño al campo español y a la economía española. También hemos visto cómo se defendía por parte de estos patriotas enajenados el aumento del gasto en defensa al 5 %, medida que, de aplicarse, resquebrajaría el Estado del bienestar español y europeo: para llegar a ese porcentaje, las naciones europeas tendrían que recortar la inversión en servicios públicos (sanidad, educación, infraestructuras) y subir los impuestos a la ciudadanía, implantando lo que en economía se conoce como una política de la austeridad.

En definitiva, a los patriotas de este país aún les queda mucho por aprender. Es normal, teniendo en cuenta que la palabra democracia la conocieron hace apenas 47 años. Tengamos paciencia. Ahora, a la izquierda nos toca luchar por que los patriotas enajenados de este país puedan seguir aprendiendo y para que lo puedan hacer en la escuela pública valenciana con el catalán como lengua vehicular. Visca la llengua!