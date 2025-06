Y tras la Cremà …

Escribo esta carta después de dos días, son los que he necesitado para recuperarme de la escena “dantesca” que presencié desde la calle la noche del 24. Vi cómo mi casa era absorbida por una espesa nube negra, mientras lengüetazos de llamas llegaban a mi balcón a la vez que las mangueras de los bomberos se afanaban por detenerlas, en una danza extasiante y dramática. Dramática porque era mi balcón el objetivo de unas y otras. En ese momento me pareció esperpéntico escuchar de fondo “la manta al coll y el cabaset” a la vez que la gente eufórica pedía a gritos “agua, agua”, yo necesitaba el agua en dirección a mi casa, estaba angustiada y lo seguía estando cuando al fin pudimos entrar en ella. Una bocanada de olor a humo y materiales quemados nos envolvió, poco pudimos descansar esa noche, el olor nos produjo tos y el disgusto malestar. La mañana siguiente vimos desolados la capa de ceniza y restos de la hoguera que cubría todo. Acabamos el día exhaustos, los restos se habían filtrado por todas partes. Entonces nos preguntamos “¿por qué?”. Nosotros no pertenecemos a ninguna comisión o algo relacionado, admitimos soportar ruidos, incomodidad ciudadana, olores etc. ¡Todo sea por la fiesta y por Alacant!. Pero estos incendios entre los edificios son algo inexplicable y hasta ridículo, siempre me habían parecido una barbaridad (o barbarie) pero ahora que lo hemos sufrido en propias carnes vuelvo a preguntarme “¿para qué?” , quizás ¿nos van a rebajar los impuestos municipales?

Y damos gracias a que este año no se nos ha quemado nada y hemos tenido energía para limpiarlo todo, pero ¿el próximo qué pasará?, ¿tendremos suerte y se trasladarán a una zona abierta?, ¿prohibirán hacer fuegos como han hecho en la playa del Postiguet?

Señores/as estamos en la era de la IA… ¡Innoven por favor!

Feliz verano.