Set anys, quatre errors i cap responsabilitat

Des de 2019, m’he presentat a diverses oposicions docents. Aquest 2025, després d’anys de preparació i esforç sostingut, pensava que per fi podria canviar el meu destí. A la Part A vaig respondre un tema que coneixia a fons, amb seguretat i rigor. Però a la Part B tot es va torçar: un membre del tribunal em va donar un full amb una enganxina assignada a una altra persona. Quan ho vaig advertir, es va reconéixer l’error i es va destruir el full, però la interrupció va trencar la meua concentració. No es va fer recompte final d’enganxines i, per tant, no queda constància formal de la incidència. Només la meua paraula.

He viscut situacions semblants el 2019, 2021 i 2023. Sempre és igual: el sistema es blinda, i la resposta és “falta de proves” o “discrecionalitat tècnica”. I mentre es demana empatia pels tribunals, ningú empatitza amb els opositors.

No vull excuses. Vull garanties. Demane la presència d’una figura externa imparcial que deixe constància d’aquests fets.

És això molt demanar?