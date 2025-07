Per un respecte real a la diversitat i a la cultura autòctona

La decisió de la Diputació d’Alacant de rectificar el suport a la moció de Vox sobre la promoció de l’ús exclusiu del castellà no és només un gest polític: és un acte de responsabilitat democràtica i de respecte al conjunt de la ciutadania. En un moment en què certes forces polítiques intenten imposar una visió única i excloent de la cultura, cal recordar que el veritable progrés s’assenta en el respecte a la pluralitat, a la història compartida, i al més feble.

És essencial entendre que defensar el valencià no és atacar el castellà, sinó protegir un patrimoni propi que forma part de la nostra identitat com a poble. Les tradicions, la llengua i la cultura de la nostra terra no poden ser relegades ni silenciades per interessos ideològics que només posen en valor allò que encaixa amb una visió reduccionista d’Espanya. Lamentablement, Vox ha demostrat una vegada més que només vol preservar unes certes tradicions, mentre oculta o menysprea aquelles que són realment nostres, vives i arrelades a les comarques del sud valencià.

Celebrem, doncs, que el Partit Popular a la Diputació haja corregit el seu posicionament i aposte per una línia de convivència, respecte i sentit comú. La societat alacantina no viu una guerra lingüística, ni una divisió cultural; això només existeix en determinats discursos que volen crear conflicte on no n’hi ha. La realitat al carrer és de coexistència i afecte entre llengües i persones, i qualsevol acció institucional hauria de caminar en eixa direcció.

Defensar la diversitat, protegir la llengua pròpia i respectar la història local no és una postura política, és una qüestió d’educació i justícia social. Per això, el camí ha de ser el d’un suport ferm a la cultura autòctona, sense complexos ni subordinacions, i amb la mirada posada en una societat més lliure, més diversa i més unida.

Visca la convivència, visca el respecte, i visca el valencià!