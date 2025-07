¿Qué está pasando con el turismo?

Es de agradecer que muchas mentes de la administración nos hablen de la importancia de la comunicación para lograr experiencias en el turismo, eso sí, siento decirlo, con mucho postureo pero poca eficacia para llevarlo a cabo, visto lo visto.

Mientras otras personas , hosteleros directivos se esfuerzan en hacer funcionar con mucho esfuerzo y trabajo sus negocios, para dar la mejor, calidad, imagen y servicio.

Está unión entre Administración y Empresarios se hizo patente hace unos días para « convertir el turismo en una experiencia a través de la comunicación».

Con frases e ideas como :

Comunicar es convertir una visita en un recuerdo.

La comunicación es el motor que nos da visibilidad.

La comunicación puede transformar los destinos turísticos en experiencias inolvidables.

El turismo no busca solo un lugar donde estar, sino una historia que vivir.

El turismo es conocer , disfrutar , es ilusión, desde el comienzo, antes y después del viaje

Hubieron muchas definiciones y formas o maneras de ver, lo importante de la comunicación, para resaltar nuestras particularidades turísticas.

En lo que sí estuvieron todos de acuerdo es en remar juntos y diferenciarse de otros destinos.

Hasta aquí todo bien.

Pero al mismo tiempo aparecen noticias como:

Cinco playas de Alicante el 1 de julio no tienen las boyas de separación puestas, ni servicio de sombrillas, tumbonas, taquillas y chiringuitos.

¿La administración pertinente no ha tenido tiempo?

El Ayuntamiento de Alicante se gasta nada más ni menos que 165.649 eurazos en poner algo de sombra en una calle de Tabarca (por cierto, muy necesaria con la que está cayendo) y no se enteran que increíblemente no se pueden instalar por ser un B I C.

Gracias a cabezas pensantes de la administración.

Las colas para taxis en el Aeropuerto Miguel Hernández es un punto débil a corregir, lo mismo que la falta de lanzaderas demandadas desde hace años para Benidorm y Torrevieja y problemas de comunicación de Alicante con el aeropuerto a partir de ciertas horas.

El ayuntamiento de Torrevieja tiene que devolver 1.600.000€ de crédito Next Generation por incumplimiento de plazos en mejora de transporte urbano y además pagar más de 100.000€ por retraso en la devolución y por incompetentes.

Y no digamos nada de lo ocurrido en las estaciones de tren de Madrid y los retrasos y pérdidas de vuelos en la T4 al parecer por falta de personal en la identificación.

Falta de previsión el caos generalizado en el transporte desde Madrid al resto de Comunidades.

Y lo peor es la respuesta frente a los problemas, como ser incapaces de rescatar a 300 pasajeros atascados más de 13 horas. Teniendo que pasar la noche en el tren sin electricidad como si no hubieran autobuses, locomotoras de arrastre, o UME si hace falta.

Con todas estas noticias, ya pueden devanarse los sesos nuestros profesionales del sector turísticos, intentando comunicar lo mejor posible, si seguimos teniendo este nivel de incompetencia y de burocracia en nuestro país, la comunicación puede quedar en saco roto.