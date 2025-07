No es solo una librería: es historia, es memoria, es Alicante

Recientemente hemos escuchado en los medios de comunicación y en mi caso a través de primera mano, el «cómo van a echar porque si no, no les salen los números» a la librería 80 Mundos de su ubicación actual para el uso y disfrute de unos inversores que quieren utilizar el espacio para construir apartamentos turísticos.

No solo me ha parecido una vergüenza sino me parece un despropósito en toda regla, ya que perjudica a la esencia de la memoria de la ciudad en cuanto a las tradiciones y cultura de Alicante que parece ser está destinada a vender solo sol y playa. 80 Mundos no solo es la librería por excelencia de los lectores en Alicante durante más de 40 años sino que ha sido un referente en cuanto a relevo generacional.

Tras la valentía de cuatro jóvenes emprendedores y totalmente cualificados y con muchas ganas, al enterarse de la jubilación de su anterior propietario (actual usuario de la librería) no dudaron un momento en seguir la continuidad de «la librería de los lectores de Alicante». Los resultados tardaron poco en hacer efecto ya que en el año 2019 recibieron el XX Premio Librería Cultural otorgado por CEGAL (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros)

Está bien que el dinero todo lo pueda (en modo irónico) pero lo que no pueden hacer es que la ciudad se convierta en un estercolero, en una pocilga y en una ciudad orientada solo y únicamente para los turistas. En Alicante señores también hay cultura, hay tradiciones, hay gente a la que le interesa lo que se hace a nivel cultura y gente que quiere seguir leyendo libros en formato físico. Además de acudir a eventos culturales de los que también sé que se esfuerzan por traer a los mejores y abrir la cultura a la sociedad en general.

Es una pena ver como poco a poco, y durante muchos años se han ido cargando edificios históricos, menospreciando la cultura por encima a beneficio de otros. Lo peor es que ahora y como todo tendrán que buscarse las castañas ellos solos, y en poco tiempo porque la decisión está tomada y apenas «tienen unas semanas». Solo espero y deseo que los organismos públicos apoyen a estos socios actuales de la librería y no solo de palabras para fuera, sino que actúen de verdad para buscarles un lugar adecuado a sus necesidades

Desde mis líneas mi sincero apoyo hacia Carmen Juan, Sara Trigueros, Marina Vicente y Ralph del Valle. El tiempo coloca a cada uno en su lugar y sé que con el esfuerzo de las personas que sí os apoyamos podréis retomar la actividad de la librería en un espacio digno de vuestro esfuerzo y dedicación por la cultura. 80 Mundos lucirá mucho más bonita que nunca y con todo nuestro apoyo.