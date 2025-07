¿Es Topuria un ejemplo para la juventud?

Vaya por delante que no he visto entero un combate de boxeo, artes marciales o MMA en mi vida. Bueno, es que realmente, fuera de fútbol y tenis, no veo más deportes. Pero la idea de dos personas pegándose mamporros en un cuadrilátero, como si fuera un combate de gladiadores en el circo romano, me parece una bestialidad. Creo que tantos golpes tendrán secuelas físicas y emocionales a largo plazo, y cualquier día veremos una tragedia. Una actividad que implica causar dolor y sangre a otro ser humano no me complace. Y creo que el cerebro acabará pagando tanto golpe. En definitiva, es un deporte que no me gusta en absoluto.

Sin embargo, el hecho de que el luchador georgiano sea medio de la terreta me ha hecho seguirle un poco. Tal vez de niño vio aquella película en la que se decía: “la fama cuesta, y aquí es dónde vais a empezar a pagar…..¡con sudor!”. Viene de la nada más absoluta, de una familia extremadamente humilde, desde otro país. Alguien a quien nadie ha regalado nada. Sugerir que no es un buen modelo de referencia porque no te gusta lo que hace es ridículo. Es alguien que lucha (y nunca mejor dicho) por lo que quiere, y que le da valor a la familia. El esfuerzo, sacrificio, constancia y trabajo que hay detrás de que sea número uno del mundo en ese deporte es brutal. Según mi modesto criterio, es un ejemplo a seguir, por su mentalidad y dedicación en conseguir sus sueños, y por llevar sus capacidades al máximo, manejando suelo, boxeo y pateo. Alguien que tuvo la bastante cabeza para, cuando le preguntaron si era invencible, contestar: “no, por eso entreno tanto, porque no soy invencible” merece todo mi respeto y admiración.

No hablamos de un panoli con toneladas de marketing detrás, sino de alguien hecho a sí mismo que es auténtico, gracias a un trabajo muy duro, ya que estar en la cumbre no permite fallos. ¿O acaso piensas que ganó el combate en menos de “lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks” (ese maestro Sabina) por azar, o haciendo un conjuro vudú? He leído críticas de peña que le llama arrogante. ¿Es arrogancia confiar plenamente en tu trabajo, en el que te has dejado la piel? Personalmente, Cristiano Ronaldo me parece infinitamente más soberbio. Se confunde ego con seguridad.

En la antigua Grecia muchos tenían al luchador Pugilato como referente. Pero el alicantino no es un referente por pegar patadas y puñetazos, sino por su capacidad de esfuerzo. Pero bueno, cada uno tiene el referente que quiere. A lo mejor el tuyo, amigo lector, es Santos Cerdán, o un cantante de reggaeton con sus letras edificantes e igualitarias. Ya me gustaría a mí tener la fuerza de voluntad y sacrificio que tiene este deportista, con una dieta muy rígida y abstinencia total de drogas y alcohol. Es curioso que he visto muchas críticas por pegarle dos puñetazos cuando ya estaba en el suelo el brasileño (amigo criticón, es el árbitro quien detiene el combate, no el luchador), pero no he leído apenas nada de esa foto abrazado con Oliveira, y explicando el honor que había sido para cada uno haberse enfrentado al otro, mostrando el respeto y admiración que se tenían.

Le he escuchado en una entrevista hablar del respeto por el adversario, esfuerzo, disciplina, autoestima, vida sana… y estos son valores que la sociedad va perdiendo. Se nota que tiene la cabeza bien amueblada y es una persona genuina y muy inteligente. El problema es que la gente imita la foto final… y no el proceso. O sermonean, sentaditos cómodamente en su sofá, opinando de un deporte que no conocen. ¿Toleras la corrupción, e insultas al equipo rival y al árbitro cuando vas al fútbol, pero te escandaliza un tío pegando leñazos? ¿O es que te molesta que sea número uno del mundo gracias a un gran esfuerzo que tú (ni yo tampoco, que, tras 15 burpees, estoy agotado) jamás harías? Amigo mío, tal vez tú seas un referente….. de lo que no hay que hacer.

Sí todos los españoles se esforzasen y trabajasen como Topuria, seríamos la potencia mundial. Encima lleva orgulloso nuestra bandera. Y, si no teníamos bastante con Ilia, tenemos en la recámara a su hermano Alex. ¿Me gusta ese deporte? Nada, me parece una salvajada, aunque obviamente menor que torturar y asesinar a un animal diciendo que eso es arte. ¿Me gusta el alicantino-georgiano? Me encanta. Este hombre no es que sea un referente para los jóvenes, es que lo es también para los que somos, según nosotros, de mediana edad, y, según nuestros hijos…… de la Edad Media.