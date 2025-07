Carta abierta al Alcalde de Alicante: ¡Alicante merece estar limpia!

Le escribo como un vecino más, frustrado y, francamente, cabreado por la situación insostenible de la limpieza en Alicante. Esto no es un problema nuevo; es una vergüenza crónica que arrastramos desde hace años, reflejada en cada queja vecinal y en los vergonzosos estudios que nos sitúan a la cola de España en higiene urbana.

Cada elección, la limpieza se convierte en promesa estrella: nuevas contratas, más fiscalización, un futuro pulcro. Pero la realidad, la que pisamos a diario en cada barrio, es tozuda: Alicante sigue sucia. Las excusas de "periodos complicados" ya no valen. Si las Hogueras son un caos predecible, ¿por qué no hay una planificación robusta? ¿Por qué se nos pide "paciencia" cuando la mugre es un riesgo para la salubridad y la imagen de nuestra ciudad?

Pagamos nuestros impuestos, Sr. Alcalde, y la tasa de basura no para de subir. Queremos un servicio digno. Es hora de fiscalizar con rigor, sancionar incumplimientos y exigir un rendimiento acorde al coste de un servicio tan esencial.

Y no puedo dejar de interpelar a la oposición. La suciedad no entiende de ideologías. Nos afecta a todos. ¿Por qué, entonces, no se busca un verdadero frente común y constructivo para solucionar esto? ¡Que dejen sus luchas partidistas y trabajen por el bien común! Si el problema radica en el presupuesto, ¿por qué no se trabaja, entre todos, en un gran pacto por la limpieza que dote de los recursos y la planificación necesarios? La ciudadanía espera soluciones, no reproches cruzados.

Sr. Alcalde, la limpieza es el espejo de la gestión municipal. Es su responsabilidad atajar este problema, y la ciudad de Alicante le exige, sin más demoras ni excusas, que tome las riendas decidida y urgentemente. ¡Basta de palabras! Los vecinos de Alicante estamos agotados de la suciedad y no nos quedaremos con los brazos cruzados mientras la mugre sube a nuestras casas. Exigimos, y seguiremos exigiendo, una ciudad limpia, digna y saludable.