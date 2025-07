Descuido municipal.

Desde hace dos meses observo que en la avenida Caja de Ahorros, bajando desde el colegio Jesús María con dirección a las playas, a los bancos de madera situados en la citada avenida para descanso y disfrute de los ciudadanos, les faltan los respaldos (robados por ser de madera), para apoyarse . Es una falta de desidia municipal el no haber reparado en este sucedido y más todavía no haber sido repuestos a su estado original. ¿Quieren decirme que nadie del área competente municipal no ha observado esta falta de conservación del mobiliario urbano? Hay que pisar más la calle y observar las muchas deficiencias en la materia que tenemos en Alicante.