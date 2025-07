¡Necios e ignorantes! Todos esos, que hablan de endogamia, que hablan de la sangre pura, de la raza, de la patria... ¿Pero es que no sabéis que la endogamia genética no existe? ¿No sabéis que la mezcla de sangre, de distintas sangres, enriquece el producto creando seres más guapos, más inteligentes, más brillantes? ¿Y no sabéis, por el contrario, que la misma sangre acaba produciendo seres o sujetos mediocres, feos e incluso deformes? Haced pues el favor de leer más y, sobre todo, de empezar a viajar. No pasa nada.