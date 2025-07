Despedimos malos olores. Nadie está exento de que sus pies o sobacos cedan ante las exigencias del día, y durante el verano nuestras más íntimas vergüenzas son descubiertas. Que los cuerpos hieden constituye una premisa irrefutable en el prolífico universo de productos desodorantes, cuya promesa garantiza la proximidad social. Cuando estamos limpios, el otro importa tanto como nosotros mismos. La norma, sin embargo, parece tropezar con una ignominiosa excepción resistente a las bondades del agua y el jabón. Porque algunos que presumen de impolutos apestan por sus pésimas prácticas de higiene moral, asfixiando la institucionalidad entre hedores nauseabundos. La política española huele mal, amén que reconocidos protagonistas suyos prefirieron y prefieren revolcarse en su propia inmundicia. Una amenaza odorífera que no sólo atenta contra la democracia, sino que además vuelca los sentidos hacia ideologías ya manidas. Los actuales abanderados del Estado de bienestar, tienen la obligación de arrebatar su ejercicio del concierto de unas cuantas manos mugrientas, acostumbradas a consentir el crimen. La suciedad que hoy provoca arcadas debe consignarse también en la memoria histórica, así quienes vengan luego, quizá, no pierdan el asco. Es tiempo de asearnos si queremos progresar. Afortunadamente, la peste es apenas un síntoma, no la enfermedad.