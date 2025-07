La imparcialidad necesita del contraste

Uno si quiere ser justo, necesita de escuchar las dos partes en litigio y un contraste independiente y no manipulado por ninguno de los antagonistas. Tocamos un tema delicado porque conlleva el encuentro de dos razas, tradiciones, religiones y culturas. Pero cosas previas, no se puede hablar de ilegales y quedar impasibles. Estar fuera de la ley es un delito que los responsables que tienen el poder ejecutivo no pueden permitir. De esta situación se benefician gentes que contratan casi esclavos. Lo que sí es imprescindible, ¡Hay que integrarse en la vida civil de España!

En origen ofertas: según convenios del sector en origen certificados de penales y sanitarios, por supuesto contrato de trabajo y fianza para la repatriación. Forma de que los empleadores sin escrúpulos no se aprovechen. Situación regulada y legalizada. El que venga a delinquir: detención, sentencia, cumplimiento de pena y lo siento; no creo en la reinserción, expulsión del país, para no volver jamás. Ni todo es blanco como dicen mis afines ideológicamente hablando, ni todo negro o moro, como dicen mis antagonistas ideológicos. Aunque parte de razón, tienen los unos, como los otros.

Si tenemos unos salarios bajos que hacen que nuestros hijos tengan que emigrar y, aun así, hasta tres millones de parados. Algo no funcionaba para nada bien y deja un tufo de explotación laboral y miseria.

Como decía el gran filósofo griego Aristóteles: «En el medio está la virtud». Tolerancia, consenso, debate, solución y una buena gestión. Es mi modesta y humilde opinión. Recordando el refranero: «Cuando el río suena agua lleva». Aparte intoxicaciones. ¡Ojalá no existieran diferencias!