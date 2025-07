Ruido, mucho mucho ruido...

Hastío, hartazgo, cansancio, frustración...Posiblemente así nos hemos sentido muchos vecin@s de Alicante y San Vicente en la madrugada del sábado 19 de julio sobre las 04:00 a.m. cuando nos ha despertado la música de un concierto. Alicante tiene un problema con los conciertos al aire libre desde hace tiempo y no pone remedio alguno, al contrario, facilidades. Solo hay que ver cómo ha crecido el número este último año.

No sé ya el número de reclamaciones que he hecho al Ayuntamiento por este tema sin respuesta. Somos l´Alacantí ya lo ha denunciado también públicamente. También hay abierta una petición pública sobre el control de ruidos y vibraciones en Multiespacio Rabasa. El problema es que ese descontento no está coordinado, no hay plataforma visible. Y de eso se vale el Ayuntamiento, ¿verdad sra. Cutanda y sra. Gómez?

No contentos, el Intercity tiene programado construir un espacio para conciertos al otro lado del área 12. ¿Qué pretende el Ayuntamiento de Alicante? ¿Dejar desiertos estos barrios a 3 kms a la redonda? Ahí tenemos el Roig Arena de Valencia que se inaugura pronto, completamente insonorizado.

Nadie dice que no se celebren pero un solar junto a Decathlon sin barrera alguna no tiene pinta de garantizar nada. Aún más con los organizadores de estos eventos que se vienen arriba a altas horas de la madrugada causando en los vecinos un enfado encolerizado que termina en llamada a la Policía Local y estos diciéndote que tienen autorización. «Pero mire usted, señor agente, una cosa es autorización y otra subir decibelios llegando 70 a mi dormitorio a 2 kms» le explicaba yo. Y aquí es donde radica el problema, no hay una pronta solución para cuando esto ocurre. No llega la Local, denuncia, penaliza con muchos miles de euros a esta gente que se pasa la ley por donde quiere. ¿No hay limitadores de DB? Los vecinos le pedimos al Ayuntamiento que este problema se solucione ya. Animo a todos los aludidos a reclamar, no se callen. La unión hace la fuerza.