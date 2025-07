Agua para hoy y sed para mañana

En mi más modesta y particular opinión, aprovecho este espacio que es el verdadero sentir del ciudadano, y que nos brinda nuestro querido diario INFORMACIÓN, para manifestar que se debe de saber lo que se reclama, se pide, en las manifestaciones y no buscar inmediatamente «un cabeza de turco», dándole un sentido político. En la terrible dana que trajo la desgracia a muchos pueblos de Valencia, Albacete y más, se debería buscar el origen, las consecuencias por no haber hecho lo que se tenía que haber hecho desde hace 50 años. Se rechazó también un Plan Hidrológico con ayuda europea, hace unos años… tan solo obras a corto plazo; trasvases que no son suficientes y se rompen; plantas desalinizadoras que duran 20 años.

La única solución, presas, embalses y la construcción de canales, para llevar el agua de donde sobra, del norte, a donde falta, y para evitar desgracias como la dana; sí para que se canalicen las trombas de agua y no vuelva a ocurrir lo ya sabido. ¿O tendremos que esperar un tiempo «infinito» para que vuelvan las civilizaciones árabe y romana para hacerlo ? Y por último, si se ha hecho toda la faraónica infraestructura del AVE…