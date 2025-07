No sé ustedes, pero me da que Feijóo anda viendo el campo político bajo alguna triste lluvia cansina, donde a su criterio no se oye más que su propio silencio frente al caso Montoro, y es que tanto Vox como su PP ya han cruzado todas las líneas rojas que hasta el momento podían cruzar. Pero ¿por qué no habla Feijóo de este caso? ¿Acaso este nuevo escándalo no va con él? ¿Se esconde Feijóo tras la imputación del ex ministro del PP Cristóbal Montoro? Este caso ha estallado hace pocos días, sacando a la luz lo que parece una golfería y trama corrupta en el ministerio de Hacienda cuando Rajoy era nuestro presidente del Gobierno.

Esta es sin duda la peor oposición en la democracia. ¿De verdad un ministro aunque fuese denominado por la derecha el segundo milagro económico de la democracia en España, pues, recuerden, el primer milagro ya estaba en la cárcel (Rato), podía sobornar a 16 empresas de toda índole para desviar fondos de la presunta actividad delictiva? Por cierto, no comparo la corrupción de la izquierda o de la derecha, ambas son únicas y execrables. Pero extraña el que tanto cacareo de Vox y de Feijóo por el caso en las filas socialistas, y el mutismo de ahora de los mismos personajes. Creo que a Feijóo no le interesa tanto la corrupción, como derribar como sea a Sánchez. Y es que no todo vale con tal del derribo de Sánchez. Pero Sánchez no ha tenido dos ministerios imputados: el del Interior por la policía patriótica, y el de Hacienda por el caso Montoro. Lo dicho, ya no quedan líneas rojas, igual bermellón. Y malo, cuando vuelven esas voces perdidas del pasado, se desafía la indignación popular.