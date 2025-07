¿Renaturalizar o cementar?

Como cientos de ilicitanos, y durante decenios, he visto cómo la trama urbana ha ido creciendo al albur de la industrialización y la emigración crecientes. Y como cualquier otra ciudad del país, se ha ido avanzando y modernizando las calles con mejoras significativas para la ciudadanía. Sin embargo, el diseño de parques, jardines y arbolado en la estructura de la ciudad siempre me ha parecido raquítico, mal pergeñado y, definitivamente, a años luz de otras ciudades vecinas: la profusión de cemento, la falta de árboles de fronda en nuevas plazas y vías urbanas convierten la ciudad en un auténtico horno estival. Y, cuando el Ayuntamiento parece tomarse en serio lo de reurbanizar con nuevos árboles, los técnicos municipales priorizan los alcorques funcionales y «anti vandalismo», esto es, alcorques sellados que ahogan la planta y la secan, por mucho que se apele a la porosidad del material. Esto ha provocado que vecinos de la zona -Ausiàs March, en Carrúsrecelen, y con razón, de estas técnicas. No solo no hay mejora estética, sino que todo apunta a que en vez de renaturalizar se tienda a la cementación. No estaría de más que los técnicos observaran cómo se ha diseñado en otras áreas urbanas del país. La introducción de alcorques floridos supone la creación de nuevos hábitats y pequeños ecosistemas que, no solo ornamentan y embellecen la ciudad, sino que al introducir insectos beneficiosos en los mismos reducen las plagas que afectan al arbolado, fomentan la funcionalidad y sirven de polinizadores. Para meditar.