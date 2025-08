Ciencias políticas y sociales

Esta es una carrera que debería de estar presente en todos los Estamentos Oficiales y nada mas lejos de la realidad... En mi humilde y particular opinión en las manifestaciones, se debería saber lo que se pide y reclama, como las que hay con frecuencia por la última dana en la Comunidad Valenciana, Albacete, etc. Se debe de ir al origen y a las soluciones, porque si no volverán a ocurrir. En lugar de buscar únicamente «un cabeza de Turco», que puede tener sus responsabilidades, pero que las hay mucho más graves… lo que desde hace 50 años no se ha hecho , casi, a largo plazo y ese casi, perecedero, como los trasvases, plantas desalinizadoras, etc. ¿Dónde están sus responsables? La única solución es la construcción de canales (a largo plazo, claro, claro, ¿por qué no interesan?); Para evitar una desertización total en España, llevar el agua de donde sobra, el norte, a donde falta y desahogar. Darles salida a las trombas de agua de las danas que no caben en las presas. ¿Dónde está el Proyecto Hidrográfico con ayuda Europea que se rechazó? ¿Por qué el Gobierno Central no dio inmediatamente la Orden al Ejército, tardo tanto, para que pudiera acudir a auxiliar a la gente afectada?

Estas cosas son las que hay que pedir y reclamar en las manifestaciones y dejarse de politiqueos inútiles… porque si no es muy posible que vuelvan a ocurrir estas desgracias.