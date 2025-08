Por razones que no vienen al caso, este es el peor verano de nuestras vidas. Para paliar ligeramente el efecto de esas razones nos hemos involucrado en un proyecto de ayuda a jóvenes inmigrantes mediante el cual pretendemos ofrecerles vivienda y subvencionar y monitorizar estudios, con el fin de que puedan aspirar a un futuro digno. Y, para ello, necesitamos alquilar un piso. Y nos ponemos a buscar en Alicante y alrededores.

Día tras día, repetimos el mismo mensaje: «Llamamos en nombre de una asociación sin ánimo de lucro (asociacioncasakaruna.es/) que tiene como objetivo, etc., etc.». Quienes se anuncian en las plataformas de alquiler como particulares, ni responden. Los agentes inmobiliarios (son profesionales), sí. Quedamos pendientes de que hablen con los propietarios y, siempre el vacío. La nada como respuesta.

Los chicos serán tres. Hay alquileres para estudiantes, pero deben ser estudiantes universitarios: no vale la formación profesional. Hay quien no quiere estudiantes, aunque les aseguremos monitorización constante por nuestra parte. Nada. Silencio. Vacío.

Van pasando los días y no encontramos la manera de acceder a un alquiler para ellos. Ni siquiera visitamos los pisos. Para qué vamos a hacerlo sin estar previamente seguros de que nos van a aceptar. Alquilar es algo parecido a una oposición: no depende de cómo lo hagas, de cómo presentes tu proyecto; dependes más de cómo sea la competencia; hay tanta, que los propietarios pueden elegir el perfil y el nuestro, al parecer, no les gusta. Pero no son prejuicios, dicen, es sencillamente que no nos quieren.

Seguiremos intentándolo. Tenemos lo que queda de mes por delante. En septiembre, convendría tener ya un lugar para albergarlos: se lo hemos prometido. Habrá alguien dispuesto a darnos la oportunidad de realizar nuestro proyecto. Esa certeza nos permite comenzar el día esperanzados y seguir lanzando nuestro mensaje. Hasta que nos quedemos sin voz.