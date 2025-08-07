Periferias españolas

Debería existir o fundarse un partido político que, se llame como se llame, defienda lo que defienda, abogue intensamente por las periferias. Hay una verdad absoluta, fácil y clarividente, y es que en toda España hay periferias.

Hay periferias en las ciudades, incluso en los barrios, en los muy grandes. Hay periferias en los condados (la zona de influencia de una ciudad, más o menos importante), hay periferias en las provincias, hay periferias en las comunidades autónomas y hay periferias en el Estado, o sea, en España.

Y ustedes se pueden preguntar por qué se deben potenciar las periferias. Hay muchísimos argumentos, pero el principal, desde mi punto de vista, es el económico, y de él se derivan todas las otras mejoras de la sociedad. La ciudad, provincia o comunidad que potencie sus periferias está potenciando sus posibilidades de crecer, de ser mejor, de ser más eficiente y mejorar la probabilidad de tener ciudadanos exitosos (cada uno a su nivel), felices e integrados (productivos).

Otro nivel, aunque el más importante, son las periferias del Estado (España) y es el más controvertido. La gran pregunta es: ¿es más eficiente un Estado ego-centralísta o un Estado descentralizado? Hemos visto corrupción a raudales como si esa gente viviera en otro país; mogollón de asesorías y abogados, lobbies de empresas extorsionando, cuando no pringando, a los poderes públicos, o sea opacidad máxima y provechosa.

¿Por qué no puede haber un Ministerio de Comercio en Valencia, por ejemplo, de Turismo en Baleares o Canarias, de Agricultura Ganadería y Pesca en Galicia, de Hacienda en Andalucía, de Economías en Cataluña o de Industria en el País Vasco?Todo ello, por supuesto, como un ejemplo.

Necesitamos en España una descentralización urgente. La centralización ha producido una corrupción galopante, centrada, exagerada; y lo peor, sinvergüenza.

¡Ya está bien! Las periferias somos el 90 % de la población y ¿por qué hemos de someternos a este egocentralismo gamberril e ignorante?