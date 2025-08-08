De chorizos y profesionales

Durante estos días de verano cada uno se entretiene como le gusta y puede. He dedicado parte de mi tiempo a leer las noticias sobre la corrupción de altos cargos del PSOE. Por supuesto que lo he pasado mal pero, como sigo sintiendo los colores de esta camiseta, he leído y releído bastantes opiniones, comentarios, de todos los sitios y de todos los colores. Llegué a una conclusión, los ciudadanos Ábalos, Cerdán y compañía, supuestamente, son unos ladrones, inmorales y un sinfín de adjetivos pero me quedo con uno, han demostrado ser unos chorizos de poca monta. La rápida intervención de la UCO y por orden del juez del Supremo, Leopoldo Puente, encarcelándolo por organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Mi enhorabuena al juez Puente y a la UCO por su extremada rapidez y efectivo trabajo. Pero como sigo leyendo y releyendo, veo que un juez de Instrucción n.º 2 de Tarragona, Rubén Rus, con la Unitat Central d´Anticorrupciò de la Generalitat, destapa, o como se llame, un asunto que dormitaba en su juzgado durante más de siete años y que, el juez Alejandro Luzón, nombrado Fiscal Jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, el 7 de julio de 2017, llegó a sancionar a la fiscal que llevaba este caso y que perseguía el acceso a unos correos de Cristóbal Montoro. Tambien en 2017 la jueza Patricia Jiménez-Alfaro Esperón archivó la querella presentada contra Estudio Económico cuyo contenido era los pagos efectuados por la empresa CODERE a Estudios Económico para influir en la Ley del Juego. La juez no vio delito. Hoy se sabe que CODERE pagó a Estudios Económicos 679.000 €, pero lo más sorprendente es que los apellidos de uno de los directivos de CODERE, llamado José Antonio Jiménez-Alfaro Esperón, coinciden con los de la jueza. A esto le llamo yo profesionalidad, nada de chorizos, supuestamente.

Eureka: blanco y en botella