La tasa de basuras se multiplica por más de cinco

Recientemente leía en su periódico que la nueva tasa de basuras de Alicante podría llegar a triplicar el importe abonado en 2024, pero he podido comprobar en mi propia persona dos aspectos que la hacen aún más llamativa. Por un lado, que su información se quedaba muy, pero que muy corta en los cálculos y, por otro, que este “subidón” se ha realizado sin criterios de justicia ni proporcionalidad.

Soy propietario de dos inmuebles en zonas similares y cercanas, más concretamente en Polígono de San Blas y Pau 2. El primero es mi vivienda habitual con 138 metros cuadrados construidos y el otro un pequeño apartamento de tan solo 78 metros cuadrados construidos con un único dormitorio cuya superficie útil total no llega a 60 metros cuadrados. El año pasado, aboné una tasa de basuras 48,51 € y 27,84 €, respectivamente y este año se me ha comunicado por parte del Ayuntamiento que paso a pagar 144,94 € y 142,23 €, respectivamente.

Desde luego, como podrán ver, en el inmueble más pequeño la tasa municipal se ha multiplicado por 5,10, pero además podrán comprobar que la proporcionalidad existente hasta el año pasado se ha ido al carajo, puesto que ahora hemos pasado a pagar la misma tasa por un apartamento de salón, dormitorio, cocina y un baño en el que solo puede vivir una o dos personas, que por un piso de más de 100 metros cuadrados útiles con cuatro dormitorios en el que podría vivir una familia numerosa.

En un principio pensé que se trataba de un error y me lancé a revisar la ordenanza municipal con la esperanza de encontrar un desliz que me permitiese reclamar, pero para mi sorpresa resulta que el cálculo es correcto. Según dicha ordenanza una vivienda de 61 metros cuadrados en un barrio medio de Alicante con un valor catastral actualizado que supere los 501 € por metro cuadrado, es decir un valor catastral de 30.561 €, con esta nueva ordenanza puede pagar la misma tasa de basuras que un casoplón de 500 metros cuadrados en Cabo de las Huertas que tenga un valor catastral de 250.000 €.

Se da además la casualidad de que el apartamento se encuentra alquilado a una persona sola cuyos ingresos mensuales están muy por encima de los míos, con un precio asequible que no supera los 600 €, a pesar de ser una urbanización con piscina pista de pádel gimnasio etc. De esta forma, mientras que por mi parte el Gobierno me obliga a exiguas subidas de renta por debajo del 3 %, que hacen que cada día su precio se aleje mas del IPC o de la realidad del mercado, en aras de una supuesta protección al alquiler. Los gastos que me toca asumir como propietario -seguro, comunidad, basura IBI, IRPF etc- progresan alegremente impulsados en gran medida por las propias instituciones públicas que acaban llevándose casi la mitad de lo cobrado, mientras con su otra cara abogan por una reducción proteccionista de los precios del alquiler.

En resumen, una medida injusta, arbitraria, desproporcionada, carente de lógica y que además ayuda a que el mercado de la vivienda se siga disparando. Porque, por supuesto, estos gastos tarde o temprano acabarán repercutiéndose a los inquilinos o retirando una vivienda más de esta actividad tramposa que a quien más beneficia es a los propios organismos recaudadores.