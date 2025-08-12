El Real Club de Regatas de Alicante, en una encrucijada histórica

Nuestro Club de Regatas se encuentra en estos momentos en una profunda crisis y división que afecta a la histórica convivencia que siempre ha llevado a la entidad a ser un referente a nivel local, nacional e internacional.

La política de hechos consumados y tierra quemada que la última junta directiva ha llevado como estandarte ha provocado la reacción de un gran grupo de socios que se han unido para, en primer lugar, conocer la situación económica real de la entidad, los costes de las últimas inversiones realizadas principalmente en infraestructuras lúdicas de la entidad, y sobre todo, la situación legal actual de la junta directiva dimisionaria tras una convocatoria de elecciones que más tarde se anularon, habiéndose nombrado una junta electoral que no sabemos si ejerce la labor que le otorgan las leyes por las que se rige.

Esta situación kafkiana ha obligado a este grupo de socios a contratar el asesoramiento legal de un despacho jurídico al que se le ha encargado la presentación el día 30 de julio último en las oficinas de la entidad de un escrito solicitando información de:

A) Acta de la Asamblea General de fecha 30 de abril de 2025

B) Acta de la/s reunión/es de la Junta Directiva en la que se aprobaron los siguientes acuerdos:

- “Dejar sin efecto la Asamblea celebrada en lo relativo al proceso electoral”, “debido a disfunciones involuntarias en el recuento de votos emitidos”.

- Convocatoria de la asamblea general de 30 de junio de 2025.

- Formulación de las cuentas anuales y presupuestos sometidos a la aprobación de la asamblea general de 30 de junio de 2025.

C) Acta de la reunión de la junta electoral, como órgano rector del proceso electoral.

D) Acta de la asamblea general de 30 de junio de 2025 en la que se rechazaron la aprobación de las cuentas de 2024 y el presupuesto de cuentas de 2025.

Queremos resaltar que la única intención de este grupo de socios es conseguir la plena normalidad de funcionamiento del club en todos sus órganos para poder afrontar los retos e inversiones en infraestructuras fundamentales para su futuro.

A esta fecha ni la junta electoral ni la alegal Junta directiva se han dignado a contestar al escrito.

El evidente abuso, la ausencia de transparencia y la desconsideración a los socios se mantiene y la indignación crece.