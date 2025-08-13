Domingo de verano en la costa mediterránea
Ana Cristina Baidal López
Una niña camina por las rocas de la mano de su madre, que le va descubriendo los secretos de la fauna marina como si de un cuento se tratara. Los ojos de la pequeña se abren a la sorpresa, inmersa en el fascinante mundo que la madre le va mostrando en dulce complicidad.
De repente una imagen me golpea y me traslada de inmediato a otra niña, a otro niño, no tan lejos, a orillas del mismo Mediterráneo, y sin embargo… Desde su más tierna infancia privados de momentos tan banales, tan cotidianos como este. Niños que han aprendido a sortear peligros inimaginables para nosotros, aún más para una mente recién estrenada. Niños a los que se está prohibiendo un mañana, el próximo amanecer, o poder caminar de la mano de su madre y descubrir tranquilamente un simple cangrejo entre las rocas.
Triste realidad la del pueblo palestino, abocado a no tener futuro.
