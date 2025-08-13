Nunca ignores los problemas ajenos.

En una granja de Tibi, un ratoncito vio cómo la granjera ponía una trampa para ratones. Aterrorizado, se lo contó a la gallina, que le dijo que esa ratonera a ella no le perjudicaba en nada. Luego fue a la cabrita, que le ignoró, diciendo que rezaría por su alma. Finalmente, la vaca se rió del roedor, diciéndole: "¿Crees que ese cacharro me va a matar a mí?", y luego, marcándose un Leo Messi, le dijo: "Anda p'allá, bobo". Aquella noche la ratonera hizo su trabajo, y la granjera fue a ver qué había atrapado, sin encender la luz. La moribunda serpiente que había caído en la trampa mordió a la mujer. Se quedó tan débil que el granjero hizo una sopa con la gallina. Su salud no mejoró y, cuando fueron los vecinos a visitarla, mató a la cabrita para alimentarlos. Finalmente, la granjera falleció, y el esposo vendió la vaca al matadero de Banyeres de Mariola, para pagar los gastos del entierro. Y, mientras tanto, el ratón, tan pichi. Obviamente, el animalillo no alertó a los otros pensando que ellos corrieran peligro, sino que pedía ayuda para su situación particular, encontrándose que le castigaron con el látigo de su indiferencia. Moraleja: por culpa del ego y la soberbia acabaron muertos, la indiferencia y el individualismo les perjudicó.

Amigo lector, cuando te venga tu vecino, tu prima de Novelda, o tu amigo del colegio, para contarte su problema, no pases de todo pensando que ese rollo no va contigo. La apatía, la falta de empatía, es lo que está provocando que el mundo funcione mal. Si alguien tiene una movida, no te hagas el longuis, y ayúdale. El escritor y filósofo irlandés Edmund Burke dijo: "Para que triunfe el mal sólo es necesario que los hombres buenos no hagan nada". Si a eso le añadimos la cantidad de indeseables, egoístas, malvados, que hay por ahí, que encima se creen buenos porque van a misa todos los días...Un día puedes estar en la cima, y, al siguiente, en el subsuelo. Si hoy no te compadeces por el necesitado, mañana, el que tal vez necesite un buen samaritano... puedes ser tú. La vida no deja de ser una ruleta, que rueda para todos sin excepciones. Hay que dejar de ver para mirar, y de oír para escuchar. Ponte en los zapatos del otro, en vez de mirarle por encima del hombro. Salvo que seas Pau Gasol, que ahí ya no tendrás otro remedio.

Nuestra tendencia natural es evaluar las situaciones desde la perspectiva de cómo nos incumben de manera inmediata. Pero no olvidemos que somos parte de un todo interconectado, lo que afecta a una parte del conjunto, también nos influye a nosotros a largo plazo, ya que todo está interrelacionado. Hacer oídos sordos al final nos acaba perjudicando a nosotros mismos. Recuerdo, de crío, ir a coger el autobús, y faltarme diez pesetas, o algo así. Y una señora, a la que no conocía de nada, me los pagó. Aquello fue un gran aprendizaje. La generosidad no hay que tenerla sólo con el dinero, también con tu tiempo, con tu capacidad de escuchar de verdad a alguien, prestándole auténtica atención, y ayudándole en lo que puedas. Hay un concepto japonés, Gaman, que debemos recordar: preserva tu dignidad en tiempos difíciles, muestra madurez emocional y autocontrol y recuerda trabajar siempre la paciencia, la resiliencia, y la empatía.

Y ésto podríamos aplicarlo también a una empresa. Si algún departamento de la misma no va bien, es un problema de todos. Muchas veces es complicado entender la desconexión de algunos compañeros de trabajo, que actúan como si los eventos de las demás áreas no les concerniesen. Por no hablar de los empleados que, cuando adquieren cierto poder, te apartan, te maltratan, y te hacen sentir inservible. Pero, como os he dicho anteriormente, la vida es una ruleta. Como escribió mi madre en INFORMACIÓN (tenía una columna en los años ochenta): “Los soufflés se preparan con una cucharada de farol, un cuarto de ostentación, medio kilo de vanidad, un poco de soberbia y una pizca de postín. Tras dejarlos en el horno treinta minutos, te aparece ese orgulloso inmaduro que siempre sentó cátedra. El problema es que los soufflés bajan muy rápidamente, y la caída es más dura cuanto más alto han subido”.

Cerraré el artículo con la siguiente pregunta: ¿por qué los animales de la granja no avisaron a la serpiente? Al fin y al cabo....... fue quien organizó el desastre, y para colmo, perdió la vida. Recordad la canción de los Beatles, Help, cuya letra recomiendo encarecidamente que reviséis: "Por favor, ¿no podrías ayudarme?".