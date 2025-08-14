Cartas de los lectores
España Estado fallido
Juan Carlos Cases Garrido
Una vez más, esta vez en los incendios forestales, el Estado no existe, pueblos abandonados a su suerte, sin medios materiales ni humanos para hacer frente a esta desgracia que cada año se repite. Sin planes de prevención, sin cuidado en invierno del bosque para evitar el fuego del verano. Parajes como Las Médulas, patrimonio de la humanidad con castaños centenarios pasto de las llamas por una incompetencia insoportable. Después de todo esto el reproche mutuo entre los gobiernos locales y centrales, lo de siempre. ¿Responsables? Nadie, nadie va a asumir este apocalíptico panorama. Como en la dana de Valencia como en tantos desastres donde el estado que mantenemos todos no existe.
Ni PP ni PSOE tiene un mínimo interés en cambiar esta situación, no les importa el medio ambiente. Desde el 2009 hasta hoy se ha reducido el presupuesto en la lucha contra incendios un 51 %, está claro lo que les importa.
Los científicos llevan años advirtiendo de las consecuencias del cambio climático, una de estas es el aumento de olas de calor seguidas de incendios cada vez más virulentos, pues a pesar de todo los políticos mirando para otro lado.
La relación del hombre don el campo ha solido ser de explotación, una vez que se ha abandonado esta labor, la masa forestal se ha duplicado y sin limpieza se ha convertido en un polvorín.
Ahora vendrá la retahíla de acusaciones mutuas, los reyes visitarán las zonas afectadas, promesas y más promesas y el año que viene más de lo mismo.
¿Qué país es este que cuando tiene que cuidar de sus ciudadanos los abandona a su suerte?
