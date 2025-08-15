Cuando uno encuentra la muerte sistemática de mujeres, niños y niñas, de ancianos y ancianas, y también de adultos, sean a no de una religión, facción o profesión, sin distinguir culpables de inocentes; es más, son todos culpables. Y por mucho que no nos lo cuenten en los medios de desinformación masivos. Estamos ante una injusticia mayúscula. Si sumamos que los muertos son más de 70.000 y los heridos superan los 150.000, y además, no se les permite alimentarse, ni siquiera curarse de sus heridas y enfermedades, nos encontramos ante un Genocidio Execrable.

Hay actores directos, esos que matan, masacran y emplean la fuerza desmesurada ante hilos muy finos de la de vida. Pero también están los cómplices pasivos, y no tanto, ya que suministran el veneno de las bombas y las armas, del silencio y la sonrisa, la cornamenta enrojecida del diablo y sus negras almas. ¿Y se dicen cristianos o son malvados y corruptos? ¿Sustentados por el voto del pueblo o a por los dineros que reciben de los lobbys, o sea las empresas corruptoras?

Recuerden que ustedes pueden, algún día, encontrarse con aviones contra palos. Tanques contra piedras. Besos y abrazos contra bombas.

Y les recuerdo los sinónimos en la RAE (Real Academia de la Lengua Española) de la palabra EXECRABLE: abominable, aborrecible, maldito, detestable, odioso, repugnante, despreciable, nefando, execrando. ¿Y no pasa nada? Ni moros ni cristianos. Somos execrables.