Execrables
Francisco Vicente Agulló
Cuando uno encuentra la muerte sistemática de mujeres, niños y niñas, de ancianos y ancianas, y también de adultos, sean a no de una religión, facción o profesión, sin distinguir culpables de inocentes; es más, son todos culpables. Y por mucho que no nos lo cuenten en los medios de desinformación masivos. Estamos ante una injusticia mayúscula. Si sumamos que los muertos son más de 70.000 y los heridos superan los 150.000, y además, no se les permite alimentarse, ni siquiera curarse de sus heridas y enfermedades, nos encontramos ante un Genocidio Execrable.
Hay actores directos, esos que matan, masacran y emplean la fuerza desmesurada ante hilos muy finos de la de vida. Pero también están los cómplices pasivos, y no tanto, ya que suministran el veneno de las bombas y las armas, del silencio y la sonrisa, la cornamenta enrojecida del diablo y sus negras almas. ¿Y se dicen cristianos o son malvados y corruptos? ¿Sustentados por el voto del pueblo o a por los dineros que reciben de los lobbys, o sea las empresas corruptoras?
Recuerden que ustedes pueden, algún día, encontrarse con aviones contra palos. Tanques contra piedras. Besos y abrazos contra bombas.
Y les recuerdo los sinónimos en la RAE (Real Academia de la Lengua Española) de la palabra EXECRABLE: abominable, aborrecible, maldito, detestable, odioso, repugnante, despreciable, nefando, execrando. ¿Y no pasa nada? Ni moros ni cristianos. Somos execrables.
- El humo ciega parte de la majestuosa Palmera de la Virgen de las Fiestas de Elche por la escasez de viento
- Jorge Rey alerta de un giro 'dramático' en las temperaturas: será a partir de este día
- Las terrazas de los hoteles de Benidorm se convierten en objeto de deseo para el turismo internacional del lujo
- Detenida una pareja en Alicante por dejar solos en casa a sus hijos de uno, tres y seis años
- Altozano sigue la fiesta con una Entrada Mora accidentada
- Torrevieja saca a concurso las obras definitivas de peatonalización y reurbanización del entorno del Puerto por quince millones
- Infernal fin de semana en la provincia: 39 grados en Alicante, 41 en Elche y 42 en Orihuela
- Muere atropellada una mujer de 77 años en un paso de peatones en Torrevieja