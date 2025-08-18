No, España no es un estado fallido

(Respuesta a la carta “España Estado fallido” publicada el viernes 15 de agosto)

Decir que España es un Estado fallido es un error que parte de no entender cómo funciona nuestro modelo territorial. España es un país de autonomías, con un reparto competencial muy definido en la Constitución: hay materias que dependen del Gobierno central, otras que gestionan las comunidades autónomas y otras que son responsabilidad directa de los ayuntamientos. Si la papelera del parque no se recoge, no es culpa del Gobierno central.

En el caso de los incendios forestales, por ejemplo, la prevención, la limpieza de montes, la gestión de brigadas y medios terrestres y la planificación forestal corresponden principalmente a las comunidades autónomas. Los municipios también tienen competencias en la gestión de su entorno rural, caminos, cortafuegos o planes locales de emergencia. El Estado central interviene sobre todo en la coordinación, en medios extraordinarios (como la UME) y en situaciones que superan las capacidades autonómicas.

Por eso, culpar únicamente al Estado es simplificar y, a veces, desinformar. Si en una comunidad autónoma se recortan presupuestos en gestión forestal, mantenimiento de montes o personal especializado, las consecuencias se ven en verano. La gestión pública necesita inversión constante y planificación a largo plazo; si se opta por reducir recursos, los problemas llegan antes o después.

También hay que ser coherentes: no se puede exigir una bajada generalizada de impuestos y, al mismo tiempo, pedir mejoras en sanidad, emergencias, transporte o cualquier servicio público. Lo que sí se puede y se debe reclamar es una mejor gestión de los recursos, asegurando que cada euro se destine a lo realmente necesario y útil para la ciudadanía.

España no es un Estado fallido: es un país con instituciones sólidas, con capacidad de respuesta y con un marco legal que permite actuar. Lo que falla no es el país como tal, sino las políticas concretas que aplican quienes gobiernan en cada nivel de la administración. La responsabilidad, por tanto, debe pedirse con criterio, sabiendo quién tiene las competencias y cómo las ejerce.