¡No somos marionetas!

Si el hombre es la medida de todas las cosas, según advirtió Protágoras de Abdera en el siglo V a. C., los Estados Unidos imponen actualmente la propia a fin de asegurarse nuestro lugar en la historia: el de marionetas animadas por una autonomía sospechosa que, sin embargo, reconocemos auténtica. Esta alienación sucede cuando sobrestimamos la opinión ajena, especialmente aquella de autoridad, otorgándole además criterio de verdad. Los medios de comunicación aquí son corresponsables. El sentido común desaparece entre los hilos de una democracia cada vez más autoritaria y retrógrada, cuyas contradicciones pretenden ser pilares del nuevo orden mundial. La soberanía ya no es popular, sino propiedad de una élite libertina, decidida a fragmentarnos de manera irreparable. Proclama libertad fraguando cadenas; defiende la vida justificando la muerte. Mediar entre Rusia y Ucrania es apenas una representación obscena en esta discursiva plagada de sofismas que asalta la voluntad del ciudadano promedio, al tiempo que le proyecta como carne de cañón. La cruzada del siglo XXI tomará inmisericorde los hijos del pueblo que necesite, mientras que apellidos rimbombantes se declaran abanderados de la paz, nunca justa ni duradera. La medida desproporcionada del gobierno de Donald Trump falla catastróficamente en su intento de reconfigurar el mundo. La prensa, cuando sustituye el pensamiento crítico por mera información. Y nosotros, hombres y mujeres, fallaremos a la humanidad entera si continuamos zarandeados bajo la razón insensata de este magnate titiritero.