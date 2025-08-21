Vi el otro día un vídeo de una pareja cómica argentina. El hombre le propone a la mujer un juego. Le escribe en un papel palabras difíciles, y ella tiene que tratar de pronunciarlas bien. Le pone "otorrinolaringólogo", "paralelepípedo" y "electroencefalografista", y ella las vocaliza sin titubear. Sin embargo, cuando tiene que leer "perdón" y "tienes razón", le resulta completamente imposible, y le dice: "son redifíciles, amor".

Yo creo que todos conocemos la popular canción de Elton John Sorry seems to be the hardest word (Perdón parece ser la palabra más difícil): "Es una situación muy triste y se vuelve más y más absurda, ¿por qué no podemos hablarlo?". La letra refleja el dolor y la frustración de admitir errores, y el desafío de intentar reparar los lazos dañados. A menudo, decir "lo siento" se convierte en una barrera para la reconciliación de una pareja en crisis.

La palabra “perdón" es corta, fácil de leer y sin juegos vocales… pero es una palabra difícil, porque se pronuncia desde el corazón y no con la boca. Donde el orgullo levanta muros, la humildad abre caminos. En la vida personal no queremos admitir nuestro error, nos da vergüenza, queremos justificarnos. Y en el trabajo, ni te cuento. Si eres un bigboss, parece que pierdes autoridad, y si eres un pringadillo, parece que eres un incompetente, y tienes pánico a que te despidan. Tenemos miedo a lo que los demás piensen de nosotros. Cuando mentimos, nos traicionamos a nosotros mismos. No queremos lidiar con los efectos secundarios de no haber sido claros desde el principio, en vez de simplificar nuestra vida, llevando una vida exterior completamente en sintonía con nuestra vida interior. Cómo dijo Mark Twain: ”Una verdad a medias es la más cobarde de las mentiras”. Lo que no decimos se queda acumulado en el cuerpo y se convierte en insomnio y tristeza. Lo que no decimos no muere, nos mata.

Lo difícil no es decirlo, sino que la persona que lo escucha entienda que sentimos lo que hemos hecho. No puede parecer que es simplemente un trámite para continuar con tu vida, como si nada hubiera pasado. Debe de haber propósito de enmienda. Si alguien se disculpa y no cambia, no era disculpa, sino manipulación. Hay que decir lo que se siente… y sentir lo que se dice. Su complejidad no se basa en que sea difícil de pronunciar. Yo puedo decir esternocleidomastoideo o superfragilisticoespialidoso (Mary Poppins es un clásico para los boomers, los que íbamos a morir porque desaparecería la capa de ozono por culpa del desodorante) con práctica y paciencia. Y para los que habláis alemán… ni os cuento lo largas que son allí las palabras. Pero decir “perdón” requiere valentía y humildad de reconocer nuestros errores. Yo nunca cometo el mismo error dos veces… lo cometo cinco o seis, para estar más seguro de aprender. Como dijo Buda: “Un error que te hace humilde es mucho mejor que un acierto que te hace arrogante”.

En castellano hay también varias palabras complicadas, tal vez en peligro de extinción. Además de la mencionada al principio (“tienes razón”), decir “hola”, “por favor”, o “gracias”, suele provocar urticaria a determinado núcleo poblacional, los que tienen depresión postparto… del parto en el que nacieron. Peña que está siempre tan cabreada que, a su lado, el increíble Hulk parece Heidi. Es bueno conocer a esta gente indeseable, porque te muestran lo que no quieres ser…, lo que viene a ser un antiejemplo.

Una palabra que mola, pero que no se oye mucho, es “ascenso”. Otras complicadas de pronunciar son “lo olvidé”, “es demasiado tarde”, e incluso “lo siento”, que tal vez se use más que “perdón”. Mi favorita, sin duda alguna, es “dimitir"... que ya os conté en otro artículo que no es un nombre ruso. Y aunque no sea una palabra, sino un gesto… si alguien no te sonríe, sonríele tú. Porque nadie tiene tanta necesidad de una sonrisa, como aquel que no sabe sonreír a los demás.

Acabaré este artículo con mi canción favorita de Chicago: Hard to say I'm sorry (Es difícil decir que lo siento): "Abrázame ahora, es difícil para mí decir que lo siento, sólo quiero que lo sepas". Yo creo que los abrazos se inventaron para decir todo… sin hablar. La canción se refiere a la dificultad de pedir disculpas, pero también de un deseo de reconciliación, buscando continuar la relación amorosa pese a los problemas. Y es que la música del siglo pasado, no es que sonase mejor en un tocadiscos... simplemente es que las canciones eran buenas. Ahora me buscas, amigo lector, una canción de Rosalía o de Bad Bunny (conejo malo para los amigos) con estas letras.