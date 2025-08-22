La tasa oculta: ¿quién paga realmente los aranceles de Trump?

La Casa Blanca presentó los aranceles de la era Trump como un golpe maestro contra los competidores internacionales y un escudo para la industria nacional. El mensaje oficial fue claro: «hacer que otros paguen para proteger nuestra economía». Sin embargo, esta narrativa esconde una verdad incómoda.

En realidad, el exportador extranjero rara vez asume el coste del arancel, ya que puede desviar su mercancía hacia otros mercados. El verdadero peso recae sobre el importador estadounidense, que para mantener su margen comercial traslada automáticamente el sobrecoste al consumidor final.

El resultado es que el ciudadano medio de Estados Unidos termina pagando un «impuesto invisible» cada vez que adquiere productos importados, desde electrodomésticos hasta ropa o alimentos. Lo que se vende como una medida para proteger la economía nacional se convierte, en la práctica, en un mecanismo que encarece la vida cotidiana de millones de personas.

Esta aparente protección se transforma así en una paradoja: una muralla comercial que no blinda a las familias, sino que drena sus bolsillos. Una guerra comercial en la que el gran perdedor es, irónicamente, aquel al que se prometió proteger.