Qué bueno es ser presidente autonómico del PP

Es fantástico ser presidente autonómico del PP, cuando ocurre algo: si es bueno, es gracias a mi gestión; si es malo, la culpa la tiene Pedro Sánchez. Veamos, si crece el empleo en su comunidad ( y en toda España) ya tenemos al presidente autonómico pepero y a su consejero del ramo, hablando de lo bien que lo hacen y todo el mérito es suyo, si crece el turismo en su comunidad ( y en toda España) lo mismo. Ahora bien, si ocurre algún desastre como inundaciones catastróficas, mientras yo estoy haciendo no se sabe qué, la culpa es de Pedro Sánchez porque no me ha avisado, porque no ha mandado medios o porque no es pepero. Si se quema mi comunidad mientras yo estoy de vacaciones o de comida, la culpa es de Pedro Sánchez, que yo sea un desastre en gestión de catástrofes, que no haya hecho nada para prevenirlas, no es mi culpa, la culpa de mi incompetencia es, cómo no, de Pedro Sánchez. Creo que también se le intenta atribuir la culpa de la guerra de Ucrania y la del genocidio israelí con los palestinos.

¿Pero de dónde sacan a todos estos incompetentes?