Carta al alcalde de Alicante

Como ciudadana de Alicante me siento en la obligación de denunciar públicamente una situación que degrada tanto a las personas que la sufren, como a nuestra ciudad. Hablo del parque de la avenida Loring, frente a la Estación de Autobuses, convertido en asentamiento improvisado de decenas de jóvenes sin techo, la mayoría inmigrantes, que viven bajo los árboles, sobre cartones y colchones viejos, entre matorrales y en condiciones indignas.

Es inadmisible que en pleno siglo XXI seres humanos tengan que vestirse en plena calle o hacer sus necesidades entre arbustos, sin alternativa alguna. No solo se les condena a la humillación, sino que además se deteriora la convivencia en el barrio: se producen peleas, gritos y molestias, mientras los vecinos sentimos inseguridad e impotencia.

La Policía actúa de manera esporádica, desalojándolos, pero al no existir una solución real, regresan a las pocas horas. Este vaivén resulta frustrante para los agentes, que ven cuestionada su autoridad, y para los ciudadanos, que observamos cómo la administración se limita a parchear sin resolver.

Sr. Alcalde, esta ciudad no puede permitir que se formen guetos en sus parques, ni que la marginación siga creciendo. Les pido que actúen con urgencia y seriedad: ofreciendo alojamiento digno y programas de reinserción a quienes lo necesiten, reforzando la autoridad y la eficacia policial, recuperando de una vez este espacio público para el disfrute seguro de todos.

No se trata solo de estética urbana o seguridad ciudadana, sino de dignidad humana y de respeto hacia Alicante y sus vecinos. Confío en que mire usted de frente este problema, porque esconderlo no lo hará desaparecer, sino crecer.

Los alicantinos merecemos una ciudad ordenada, justa y digna, y quienes hoy malviven en la calle merecen una respuesta que no sea solo ser expulsados de un rincón para que vayan a otro.

Confío en que, bajo su responsabilidad y liderazgo, el Ayuntamiento sabrá dar una respuesta eficaz y humana a este problema que nos preocupa a tantos ciudadanos. Alicante merece una gestión valiente y soluciones reales que dignifiquen tanto a las personas afectadas como a nuestra ciudad.