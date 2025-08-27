Cartas de los lectores
Anclajes en la Serra Gelada
Pablo Pérez García
Vivimos en una época en la que las autoridades y los medios nos apabullan con mensajes ecologistas y de protección al medio casi a todas horas. Las medidas de control de la población permiten, o permitirían, controlar ciertas acciones ilegales y perjudiciales para el medio. Sorprende así la impunidad con la que se realizan ciertas acciones.
En Alicante se ha invertido mucho en el estudio, la investigación y en dar a conocer la importancia de la posidonia oceánica como planta que sirve de cuna y guardería a los peces en edad infantil. Su daño tarda décadas en repararse. Las praderas de posidonia se supone se cuidan como oro en esta parte del Mediterráneo.
Pues la sorpresa, con buena carga de indignación, llega cuando sabemos que los barcos de particulares anclan en zonas de posidonia, dentro de la reserva marina de Serra Gelada, con un total descontrol y, posiblemente, desconocimiento por parte de las autoridades con competencias.
¿Dónde está la Guardia Civil, la Policía Local de Benidorm o el Instituto de Ecología Litoral? ¿Nadie tiene ni siquiera un triste dron para vigilar las costas y que la visita de miles de visitantes en verano no signifique la esquilmación de nuestro patrimonio?
Al hilo de esto es igualmente indignante y sorprendente que en 2025 sigamos con los alrededores de nuestras ciudades y pueblos llenos de escombros provenientes de obras. Si se tuviera voluntad, esta práctica haría décadas que estaría controlada. Patrullas nocturnas, videovigilancia, control de sacos y materiales de obra.
Suscríbete para seguir leyendo
- Benidorm corona el segundo rascacielos hotelero de más de 100 metros
- La impresionante nube de calima que avanza desde África hacia Alicante vista desde el espacio
- Detenido por matar a su vecino atropellándole en una partida rural de Alicante tras una discusión
- La puerta de la discordia en el atropello mortal de El Moralet de Alicante
- Los ciberterroristas piden por escrito un rescate millonario al Ayuntamiento de Elche
- Discusión fatal en un local de ocio en Santa Pola: el cliente muerto y el gerente detenido
- Guardamar rebaja la prohibición del baño por el dragón azul a una bandera de alerta por medusas
- Fallece ahogado un hombre de 74 años en la playa de La Mata de Torrevieja