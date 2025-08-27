Anclajes en la Serra Gelada

Vivimos en una época en la que las autoridades y los medios nos apabullan con mensajes ecologistas y de protección al medio casi a todas horas. Las medidas de control de la población permiten, o permitirían, controlar ciertas acciones ilegales y perjudiciales para el medio. Sorprende así la impunidad con la que se realizan ciertas acciones.

En Alicante se ha invertido mucho en el estudio, la investigación y en dar a conocer la importancia de la posidonia oceánica como planta que sirve de cuna y guardería a los peces en edad infantil. Su daño tarda décadas en repararse. Las praderas de posidonia se supone se cuidan como oro en esta parte del Mediterráneo.

Pues la sorpresa, con buena carga de indignación, llega cuando sabemos que los barcos de particulares anclan en zonas de posidonia, dentro de la reserva marina de Serra Gelada, con un total descontrol y, posiblemente, desconocimiento por parte de las autoridades con competencias.

¿Dónde está la Guardia Civil, la Policía Local de Benidorm o el Instituto de Ecología Litoral? ¿Nadie tiene ni siquiera un triste dron para vigilar las costas y que la visita de miles de visitantes en verano no signifique la esquilmación de nuestro patrimonio?

Al hilo de esto es igualmente indignante y sorprendente que en 2025 sigamos con los alrededores de nuestras ciudades y pueblos llenos de escombros provenientes de obras. Si se tuviera voluntad, esta práctica haría décadas que estaría controlada. Patrullas nocturnas, videovigilancia, control de sacos y materiales de obra.