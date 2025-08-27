El arbitraje es un cáncer para el fútbol

Todos recordamos el clásico del once de mayo pasado, que sentenció la Liga a favor del Barça. Y lo más comentado de ese partido fue la curiosa decisión del árbitro Alejandro Hernández Hernández, que no señaló penalti en un disparo de Ferrán Torres que iba a portería, cuando el balón fue desviado por Aurélien Tchouaméni con su brazo izquierdo, completamente separado del cuerpo. ¿Alguien recuerda algún comentario de la prensa deportiva madrileña clamando al cielo por semejante despropósito? No me suena ver a Roncero reconociendo que el colegiado era un incompetente. Como les benefició, callaron. Al igual que hizo toda la prensa deportiva española con la clarísima mano de Cucurella contra Alemania, que no fue sancionada. Sin embargo, en Alemania se montó la marimorena, hablando de robo.

Empieza la Liga, y este mismo árbitro, en un contexto bastante menos claro, ya que el brazo de Alejandro Balde estaba mucho más próximo al cuerpo, señala penalti en contra del Barça. La falta de coherencia para valorar ambas jugadas por la misma persona hace dudar muy seriamente de sus aptitudes. ¿Qué pinta este hombre en Primera División? ¿Qué criterios de evaluación existen? Enseguida salió la prensa deportiva catalana a hablar de robo. Pero, curiosamente, también olvidaron cómo la semana anterior, en Mallorca, Raphinha debió de haber sido expulsado, y únicamente fue amonestado con tarjeta amarilla. Como les favoreció, también callaron.

Partamos de la base de que en el mundo de fútbol, como tal vez en la vida misma, se toman las decisiones desde las emociones, que luego se justifican desde la razón. La peña comenta alegremente que los árbitros están comprados, que la Liga está falseada y amañada, porque hay un complot maléfico, y se queda tan pancha. Los más cachondos son los que dicen que el VAR es un problema, porque quita tertulias entre semana. De esta manera, devalúan la competición. Mi pregunta es: ¿cómo puedes estar viendo el fútbol, si consideras que está adulterado? ¿Te tomarías un trozo de pescado podrido o un yogur mohoso? Si tu pareja se acuesta con otra gente, aunque te prometió fidelidad, ¿seguirías con ella? Sé coherente, fill meu.

Yo, hace años, jugando al tenis, vi que mi rival me hacía trampas. A mitad del partido, me largué de la pista y, marcándome un Objetivo Birmania (hay que ser muy boomer para conocer esta canción), le dije: “No me llames jamás”. Si yo supiera que la competición está corrompida, no vería un solo partido de fútbol. Lo que no quita que clame porque sea un deporte más justo, buscando que se solucione este problema estructural, que es un cáncer para el fútbol.

Yo no creo que haya corrupción, sino, simplemente, incompetencia, errores flagrantes, pero sin consecuencias para los colegiados. ¿Acaso la tasa de errores arbitrales en España es inferior a la Bundesliga, la Premier, la League 1, la Serie A? En Europa, e incluso en Hispanoamérica, también se habla de robo y adulteración. El ratio de equivocaciones arbitrales es muy similar en todas las ligas. ¿No será más bien que el arbitraje futbolístico es muy propenso a la polémica y error? Incluso con los treinta monitores del VAR, con diferentes ángulos, no se aclaran.

Algo que me llama mucho la atención es que, desde el VAR, no se alerte al árbitro de cuándo un jugador está haciendo teatro. Se ve claramente cómo hacen un piscinazo, o se tiran al suelo como si les hubieran partido la boca, cuando en las imágenes se comprueba que ni siquiera les toca el defensor. En vez de castigar al mentiroso, se le deja ir sin consecuencias. Imagínate que entras en una tienda, robas unas gominolas, el guarda te ve por los monitores… y no te dice nada. Pues eso es lo que ocurre, pero en un campo de fútbol.

Desde Barcelona le pagaron 7,5 millones, durante 17 años, a un don nadie sin remuneración del comité técnico de los árbitros, por informes. Unos dirán que era corrupción (sin que pueda probarse que los árbitros pitaron a favor del Barça), y otros que era para defenderse de la corrupción que había desde Madrid. ¿Mi teoría personal? Dado que el tal Negreira sacaba todo el dinero de los cajeros, algo que muy normal no es, yo creo que había corrupción del directivo (ya fallecido) que le pagaba, para repartirse el dinero.

Acabaré alabando a Hansi Flick por su rueda de prensa tras el partido: “Sobre el arbitraje, no te puede decir si la jugada ha estado clara”. Fijaros la diferencia: no te habla de robos ni de conspiraciones, y simplemente te dice “lo tenemos que aceptar, seguir jugando, y simplemente remontar… que es lo que hemos hecho”. Como yo os conté en otro artículo, Hansi no es un jefe, es un líder.