25 años de desidia urbanística en San Antón

Hace unos cuantos años, quizá más de una década, no lo recuerdo bien, alguien publicaba un artículo en la edición local de un periódico nacional con un título similar a: San Antón, El Cabanyal de Alicante. La intención del articulista era buena al comparar ambos barrios, con la salvedad de que, hasta el PP intentó darle una vuelta a El Cabanyal valenciano; tenía algún proyecto para él, para su rehabilitación e incluso para revitalizarlo, aunque fuese la locura de la llegada hasta el mar de la avenida Blasco Ibáñez de Valencia. Una locura que, por suerte, nunca se acometió. Pero había alguna idea, algún plan. Plan que finalmente, con algo más de respeto hacia los habitantes de la zona, el gobierno del Rialto llevó a cabo, aunque no con demasiado éxito. Pero en Alicante, San Antón, ni con el PP ni con el efímero gobierno de izquierdas, ha cambiado en 25 años. Y si lo ha hecho ha sido a peor. Hace 20 años que me hipotequé y adquirí un pequeño piso en San Antón, a pocos minutos de la Rambla. En aquel momento había un solar frente a mi edificio, ahora está rodeado de ellos. Solares cuyos propietarios no cuidan, ni el ayuntamiento les obliga a ello. El contiguo a mi edificio está ocupado mes sí, mes no. A pesar de las incidencias que remitimos al SAIC, todo sigue igual, ni se desaloja ni se multa a los propietarios. El solar de enfrente, a apenas 50 metros de Alfonso el Sabio y la Rambla, en estos momentos se encuentra lleno de basura, la mayoría de ella inflamable, con el riesgo que puede entrañar para los edificios contiguos. Tanto en la calle Pozo, como en Trafalgar y sus perpendiculares entre San Vicente y Jaime II los solares de pequeñas parcelas donde antes se ubicaban casas unifamiliares están llenos de maleza, cuando no basura de todo tipo: lo que deriva en roedores por doquier, insectos molestos y demás fauna urbana. Y nadie ni ha hecho ni hace nada.

Desconozco en que se ha invertido el dinero del tan cacareado plan EDUSI, que iba a revitalizar San Antón. Ni sé por qué no se pone en marcha algún plan para que los propietarios de los solares, si no pueden edificar más que hasta un determinado número de alturas, tengan algún tipo de apoyo financiero o descuento impositivo por parte de la concejalía de turno o la conselleria del ramo, para edificar. La cuestión es que el barrio esté hecho una mierda, hablando mal y claro. Y la cosa va a peor.

Somos centro de la ciudad, hasta en algún momento me atreví a decir que vivía en el casco antiguo -mi edificio tiene ya 80 años- un barrio de casas bajas que podría ser un atractivo turístico y que, narices, podría haberse gentrificado, hubiese sido nuestro mal menor, bares y restaurantes pijos o hipsters, hubiese sido lo más sufrible. Pero ni eso.

Cada vez hay más basura en los solares, cada vez más puntos de venta de estupefacientes, que ni siquiera los había hace 25 años, cada vez más solares y edificios abandonados ocupados y más basura e inmundicia en las campas. Eso sí, cada vez hay más apartamentos turísticos; quizás sea porque en este último cuarto de siglo la inacción de los gobiernos municipales y la decadencia del barrio haya llevado a los propietarios a vender, a salir de allí y a buscar otro lugar donde vivir lejos del centro de una ciudad que no avanza urbanísticamente, que no ha respetado su historia arquitectónica, ni siquiera en su casco antiguo, y que no tiene ni idea de hacia dónde va

-urbanísticamente hablando- desde hace 2 décadas y media. No sé cuanto tiempo tardaré yo en ser uno más de esos propietarios que venda con la nariz tapada y la mano extendida a un fondo de inversión -que convertirá mi piso en un apartamento turístico más- para no volver a pisar San Antón. Pero es que llevan 25 años dándome razones para no volver a vivir Alicante.